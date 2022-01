Bio je tu s nama i nastavlja do kraja: Dejan Radonjić o potpisu Maika Cirbesa

Crvena zvezda je po svemu sudeći definitivno zaokružila sastav sa kojim će nastaviti borbu za trofeje

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije uspjela u potrazi za novim centrom i zato je Maik Cirbes potpisao i treći ugovor sa crveno-bijelima ove sezone i ostaće na Malom Kalemegdanu do kraja.

Na dan objave te vijesti, trener crveno-bijelih je kratko obrazložio odluku da Nijemac ostane dio tima do kraja takmičarske godine.

"On je bio tu sa nama, nastavlja do kraja i idemo da uradimo najviše što možemo, da razmišljamo o onome što slijedi sutra", rekao je Radonjić, usmjerivši pažnju ka duelu protiv Armanija u utorak od 19 časova.

Cirbes je ljetos postao dio tima tokom priprema, potom je potpisao ugovor do 2022, pa je produžio saradnju sa crveno-bijelima do kraja januara, a taj ugovor bi istekao u ponedjeljak u ponoć. Sada je ozvaničeno da će ostati u Zvezdi do ljeta, a po svemu sudeći crveno-bijeli će bez "dodatne selekcije" ući ću nastavak sezone.

Rok za registraciju novih igrača u ABA ligi ističe u ponoć, a u utorak Zvezdu očekuje početak "duplog" evroligaškog programa u "Pioniru", jer će u četvrtak na teren crveno-bijelih doći Monako.

"Poslije atipičnog perioda u januaru, svakako je dobro što smo uspjeli da dođemo do nekih pobjeda. Neke su nam bile izuzetno bitne zbog ABA lige, napravili smo podvig u Grčkoj protiv Olimpijakosa i normalno da je to dobra situacija za nas, ako se uzme u obzir sve što smo imali prije toga, onda je to stvarno izlazak iz teškog perioda uz određene nagrade", rekao je Radonjić u najavi predstojeće utakmice.

"Slijedi još teži raspored, prvo da vidimo kako ćemo da odreagujemo poslije perioda netreniranja i specifičnog treniranja, pa teških utakmica za nas, da li će biti oscilacija i kako ćemo energetski da se nosimo sa svim tim. Za očekivati je da postoje oscilacije i da poslije dužine perioda kad smo bili pod kovidom, sve to u nekom trenutku može da se odrazi na stvari koje su za nas bitne. Moramo da igramo kako smo to radili, velikom energijom. Evidentno je da u ovom trenutku nismo na mogućem nivou, pokušavamo alternativne stvari, tražimo rješenja za te situacije, to je jako teško kad se igra protiv ekipe kao što je Milano, jedna od najboljih u Evrligi, igra odlično, bori se za vrh tabele i može se očekivati da dođu i do završnice. Ove godine se čini da su jači nego prošle, imaju iskustvo i kvalitet će tek da pokažu. Trudićemo se da odigramo meč sa mogućom energijom koju igramo, potrebno je da budemo skocentrisani, da odgovorimo na to, da budemo tečniji u napadu, trebaće nam i laki poeni za ovaj meč...", dodao je Zvezdin trener.