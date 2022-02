Bio sa porno zvijezdom u krevetu, upalio TV i vidio da je trejdovan: Lisa En otkrila detalje o igračima!

Porno zvijezda Lisa En je detaljno pričala o vezama sa NBA zvijezdama, mladim košarkašima i svemu sa čim se susrela...

Izvor: Profimedia

Malo ko ne zna ko je Lisa En. Poznata zvijezda filmova za odrasle ("Lisa Ann") je pričala o mnogim detaljima svoje karijere.

Poznata je po vezama sa mnogim sportistima, posebno NBA asovima, poput Kevina Durenta. Sada je otkrila mnoge druge informacije, a tako jedan NBA as zbog nje nije znao da je trejdovan...

Naime, Lisa je bila u vezi sa NBA veteranom i učesnikom nekoliko Ol-star mečeva. Ležali su krevetu, gledali su emisiju "Sport centar" i on je vidio svoje ime i da je trejdovan. Skočio je sa kreveta, došao do telefona i vidio da mu se baterija ispraznila dok je bio sa njom...

A, ona je u opširnom intervjuu za magazin "GQ" otvoreno pričala o cijeloj svojoj karijeri. Načinu funkcionisanja, problemima, zašto voli sportiste i slično. Pročitajte...

"Moja lična povezanost sa sportistima je počela kada sam bila mlada, ranih devedesetih godina. Tada su sportisti često dolazili u striptiz klubove. Sve se promijenilo kada je Majk Tajson otišao u zatvor, tada je sve otišlo u drugom smjeru. Uključili su se agenti, ljudi iz PR sektora i i obezbjeđivali su svojim klijentima privatne žurke sa djevojkama. One su morale da potpišu ugovor o povjerljivosti kako ne bi mogle da tuže ili da pričaju o tome u javnosti", počela je Lisa.

Za razliku od nekih djevojaka, sportisti ne traže od nje da potpisuje takav ugovor.

"Meni se to nije dogodilo, jer ja živim u drugačijem svijetu, ali sam jedna od rijetkih. U svakom trenutku pričam sa stotinama aktivnih sportista preko poruka, putem družtvenih mreža ili putem mejla. Od tih 100 upoznam možda 25, ali ostajem u kontaktu sa ostalima jer sam fan. Najbolja stvar kod toga što si Lisa En je kada zapratim sportistu na Tviteru, on mi uzvrati, pošalje mi njegov privatni broj telefona i otprati me, jer drugi ne smiju da vide da me prati."

Prije nego što se bilo šta dogodi, ona je ta koja postavlja pravila. Takođe im pomaže i u njihovim ljubavnim životima.

"Kada dođe do kontakta, trudim se da budem razumna. Objasnim im ko sam i da nisam prostitutka i da im neću tražiti novac. Volim da idem na utakmice, tako da ako mi ostave karte svojevoljno onda dolazim. Uključena sam u njihove karijere, razgovaram sa njima ako se povrijede, kako bi ostali pozitivni. To je važna stvar, jer su usamljeni na putu. Neki momci me kontaktiraju i napišu mi 'Hej, ta i ta djevojka me kontaktirala, šta možeš da mi kažeš o njoj'. Onda im kažem da li mogu da joj vjeruju i šta mogu da očekuju. Recimo kažem im 'zaključajte novčanike, satove, sve vrijednosti koje imate stavite u sef prije nego što je dovedete.' Savjetujem im i da uzmu njen telefon i da ta stave u sef takođe i da razgovaraju otvoreno sa njom."

Lisa priznaje da je ta koja pravi prvi korak.

"Obično sam ja ta koja započne razgovor i objasnim im da ne mogu da mi pošalju poruku poput 'Hej, poslaću ti karte da doletiš do mene'. Ja tako ne radim. Kada počnemo razgovor neki se uplaše i strahuju da možda želim vezu, neki me koriste, pa tako kontaktiram neku djevojku i kažem joj da je ta i ta osoba moj prijatelj, na taj način ih neće ona prevariti."

Otkrila je i kako pomaže mladim sportistima.

"Ostajem u kontaktu sa nekim ljudima, ako nisu oženjeni i ako su singl, onda se ponekad i smuvamo. Ne želim da dovedem sebe u situaciju da me nečija djevojka zove. Ako ih uhvatim u laži, otvoreno im to kažem. Za većinu ovih sadašnjih, mlađih igrača, sam kao majka, pa ih tako pitam 'Da li biste željeli da se nešto loše dogodi vašoj majci'. Onda imaju osjećaj krivice, tako da ih na neki način treniram da budu bolji ljudi."

Izvor: Profimedia

Pričala je i o problemima koji su joj se dešavali zbog svog posla.

"Nisam ih imala mnogo, ali sam naučila lekcije. Prije društvenih mreža i detaljnijih provjera mi se dešavalo da me nečija djevojka pozove jer je našla broj u telefonu svog dečka i da mi prijeti, zato sam počela da se informišem bolje. Jedan igrač me je kontaktirao prošle godine, napisao mi je 'Znam da se ne miješaš sa oženjenim ljudima, ali bih volio da porazgovaramo'. Napisala sam mu da je dobro što to zna, on je veoma poznat igrač i tako smo razgovarali. Voli da ima veze za jednu noć sa djevojkama i takvim ljudima ne smeta da plate za seks."

Mnogo više muka je imala sa djevojkama nego sa muškarcima.

"Više problema sam imala sa ženama. One ne shvataju neke stvari, napadaju me, pričaju da sam prostitutka. Ne mogu da povjeruju da ja to radim samo zato što uživam u seksu. Mnoge djevojke ne vole seks, samo se pojavljuju tamo da bi dobile pare ili da bi zaradile, tako da to za njih postaje posao."

Na direktno pitanje sa kim više voli da provodi vrijeme - sa običnim ljudima ili sportistima, Lisa je dala zanimljivo objašnjenje.

"Lakše mi je sa sportistima nego sa običnim ljudima, jer znam da me oni sigurno neće proganjati. Imaju više da izgube nego ja. Znaju da ne jurim njihove pare, da imam svoj novac i da sam otvorena i iskrena. Ja sam žena u godinama i gledam momke koji imaju 18, 19, 20 godina, oni su mladi, njihova tijela su prelijepa, na početku su svojih života, uzbuđeni su, naivni, prosti, nemaju još taj ego. Zanimljivi su."

Iako je toliko dugo u tom svijetu, tvrdi da nije postojala romantična veza sa njima.

"U ovom poslu sam dosta dugo, tako da sam imala na stotine veza. Nisu bile toliko ozbiljne, ali su neki od tih ljudi u mom životu dugo godina i često se čujemo. Nisam željela ozbiljnu vezu ni sa kim, posebno zbog svog posla, a i oni treba da budu foksuirani na svoj sport."

Izvor: Profimedia

Na kraju je Lisa En priznala da od svih sportista najviše voli NBA košarkaše.

"Rekla bih da sam najviše vremena provela sa NBA zvijezdama, jer oni imaju duge sezone i dosta putuju. Mlađi igrači su ti koji često pokušavaju da me impresioniraju. Obično sa njima sve traje kratko, jer se previše uzbude, pa onda malo gledamo TV, igramo video igrice ili tako nešto, pa onda to ponovimo neki drugi put. Zato se trudim da se ništa ne dogodi sa više igrača iz istog tima, ne želim da dođe do problema u svlačionici ili tako nešto. Umijem i da postavim sebi izazove, pa tako recimo gledam NBA draft i kažem sebi da moram da budem sa prva tri pika sa drafta", zaključila je Lisa En.