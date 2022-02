BiH ide na Svjetsko prvenstvo: "Zmajice" se mučile pa srušile olimpijske vicešampionke!

Ženska košarkaška reprezentacija BiH osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo!

Izvor: FIBA

Reprezentacija BiH u okviru kvalifikacionog turnira za Svjetsko prvenstvo pobijedila je košarkašice Japana rezultatom 87:82. Ovom velikom pobjedom naša reprezentacija osigurala je plasman na Mundobasket.

Bosna i Hercegovina - Japan 87:82 ( 20:23, 18:23, 26:24, 23:12)

Japan je otvorio utakmicu trojkom te su dobrim dijelom prve četvrtine Japanke imale prednost od 3 poena da bi zatim Zmajice uspjele doći do +4, ali Japan sa nekoliko vezanih poena stiže do sedam poena prednosti. Do kraja prve dionice reprezentacija BiH je uspjela da smanji zaostatak na minus tri. Nakon prve četvrtine rezultat je glasio 23:20 u korist domaće ekipe.

Druga četvrtina nije donijela velike promjene u igri naše reprezentacije. Japan je i dalje imao minimalnu prednost sve do posljednje tri minute kada prave mini-seriju od 6:0 i stižu na plus osam. Do kraja prvog poluvremena Japanke su uspjele sačuvati tu prednost. Na pauzu se otišlo rezultatom 38:46.

Nastavak igre nije donio puno promjena. Naša reprezentacija je imala problema u odbrani, a Japan je briljirao sa šutevima za tri poena. Domaća ekipa je dobrim dijelom treće dionice imala dvocifrenu prednost da bi „zmajice“ na kraju uspjele da smanje prednost Japana na šest razlike.

U zadnjoj četvrtini BiH je konačno bolje proigrala. Trojkom Nikoline Babić nakon četiri minue igre prišli smo na minus jedan, da bi Džons šutem sa poludistance dovela našu reprezentaciju u prednost. Ista igračica je četiri minute prije kraja polaganjem i dodatnim slobodnim bacanjem donijela prednost od četiri poena. Japan skoro pet minuta nije postigao poena kada je Akaho prekinula ovaj niz i vratila Japan na minus 4.

Na minut i po prije kraja Džebo pogađa trojku za novih sedam poena prednosti što je prisililo trenera Japana na tajm-aut.

Nikolina Babić trojkom 12 sekundi prije kraja ovjerava pobjedu i plasman na Svjetsko prvenstvo.

BiH: Džons 36, Džebo 14, Tavić 15, Babić 15, A. Delić 5, Heljić 2, Džombeta, Domuzin, Halilović, N. Delić, Deura.

Japan: Hayashi 18, Akaho 14, Takada 10, Okoye 9, Miyazaki 4, Miyoshi 5, Kondo 3, Yamamoto 5, Mawuli 4, Tanimura, Motohashi, Tokashiki.

Na SP već su se plasirale Australija kao domaćin, SAD, Srbija, Južna Koreja, Kina, Francuska, BiH, Japan i Kanada.

Turnir se igra od 22. septembra do 1. oktobra ove godine u Sidneju, a u maju ćemo saznati protivnike u grupnoj fazi.