Bodiroga želio u Partizan, poslije 30 godina otkrio zašto nije prešao: Žoc bez njega odveo Partizan do evropske titule!

Crno-bijeli su mogli da dobiju ogromno pojačanje, jednog od najboljih evropskih igrača ikad, ali su putevi bili drugačiji...

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski košarkaš Dejan Bodiroga (48), čovjek koji je učestvovao u nekim od najvećih uspjeha srpske košarke otvorio je dušu i poslije tri decenije otkrio zašto nije zaigrao za klub koji voli. Još dok je odrastao u Zrenjaninu, maštao je o dresu Partizana koji nikada nije obukao...

Umjesto toga, čuveni Krešimir Ćosić ga je ubijedio da ode u Zadar, preko Trsta je stigao na veliku pozornicu evropske košarke, a crno-bijeli su mu ostali neostvaren san. I baš nakon što je on propustio šansu da ih pojača, postali su prvaci Evrope, pod komandom Željka Obradovića!

Iako nije igrao za Partizan ili Zvezdu, Bodiroga ne skriva navijačku pripadnost.

"Ja sam deklarisani navijač Partizana", rekao je Bodiroga u intervjuu za Index.hr.

On je želio da zaigra za crno-bijele, nekoliko puta je postojala ta mogućnost, ali nikada nije došlo do saradnje. Prvi put ga je "ukrao" Krešimir Ćosić i odveo u Zadar.

"Krešo me zvao u jedan kamp, tamo sam bio sedam dana i rekao mi je da želi da dođem u Zadar. Vratio sam se kući u Zrenjanin i rekao sam roditeljima da ipak ne bih išao u Zadar jer mi je želja bila da zaigram za Partizan, ali je Krešo tu odigrao majstorsku rolu. Bio je strpljiv, nije forsirao, pustio me da razmislim i onda je nakon dvije nedjelje došao u Zrenjanin i uvjerio me da je to najbolja odluka za moju karijeru", ispričao je Dejan Bodiroga.

Šansa za odlazak u Beograd postojala je i nekoliko mjeseci kasnije, dok je Jugoslavija ulazila u građanski rat.

"Nešto kasnije, pred sam rat, u proljeće 1991, kad sam potpisao ugovor, počele su da se događaju i neke situacije koje nisu bile prijatne. Tada je jasno bilo da će rat početi i počele su u gradu da se događaju neke ružne stvari, ali njih želim da zaboravim i da pamtim samo lijepe trenutke, kojih je bilo puno", iskren je nekadašnji košarkaš.

Postojale su tri opcije u tom trenutku...

"Prva ideja je bila da idem kod Kreše u AEK. Međutim, kad su se Krešo i Boša Tanjević čuli, to je bilo to. Tanjević me je uvjerio da je to najbolja odluka za mene, Krešo je tu takođe puno pomogao. Kad već sa 16 godina nisam prešao u Partizan, a znamo šta se tada sve događalo u bivšoj Jugoslaviji, odlučio sam da je najbolje za mene da odem u Trst kod Tanjevića", ispričao je legendarni as.

Partizan je odmah u narednoj sezoni, predvođen Željkom Obradovićem, postao šampion Evrope što je do danas najveći uspjeh u istoriji kluba. Bodiroga nije bio dio tog tima, ali je kasnije osvajao isto takmiče sa Panatinaikosom i Barselonom.