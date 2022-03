Rekao sam im - moramo opet da igramo finale! Obradović blistao poslije pobjede

Trener Partizana je morao biti zadovoljan poslije pobjede svog tima.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV

Željko Obradović je sa Partizanom izgubio finale kupa, a onda je reagovao! Reakcija je dala plod, pa je tako Partizan prvi put ove sezone savladao ekipu Crvene zvezde.

Upravo je o toj reakciji pričao na start svog obraćanja medijima nakon meča najtrofejniji trener evropske košarke.

"Probali smo da reagujemo treningom od srijede kada su se vratili od obaveza u reprezentaciji, našoj i ostalima, četiri dana smo radili dobro, pokušali smo da napravimo analizu svega iz prve dvije utakmice sa Zvezdom. Imali smo i večeras padove, igrali smo sa totalno drugačijom motivacijom", počeo je Obradović.

On se zahvalio kako svojim igračima, tako i navijačima na svemu što su dali na ovom meču.

"Čestitke mojim igračima na pobjedi i nadam se da će im ova utakmica pomoći da shvate da se ovako igra na svakoj utakmici. Energija, požrtvovanje i pamet, da se neke stvari prepoznaju defanzivno i napadački. Hvala navijačima na fantastičnoj atmosferi, poslije atmosfere u Nišu i poraza, probali smo igračima da objasnimo šta znači igrati u Partizanu", dodao je on.

Već sada njegov tim mora da se okrene obavezama u Evrokupu.

"Sutra nas čeka put u Litvaniju, imamo loše iskustvo da smo igrali poslije 58 sati. Biće sutra važno da odradimo trening regeneracije, da neki igrači budu spremni i pomognu ekipi", smatra Obradović.

A onda je istakao šta je bitno i njemu lično, ali i za ekipu, da bi se pobjeđivalo.

"Meni je ovo prioritet u životu, ovo što radim od ujutru do uveče. Razmišljam o timu, kako da podignem pojednice, a rade to i moji saradnici. Hvala svim ljudima sa kojima radim u stručnom štabu, je mora da postoji i timski rad. Zadovoljan sam saradnjom sa svima u timu, mi smo jedna porodica i imali smo teško iskustvo poslije finala u Nišu. Tada sam rekao igračima da treba igrati finale, da treba opet da igramo neko finale do kraja, a to možemo samo zajedno. Potreban je rad na terenu i korigovanje, a onda dolazi velika želja i motiacija, bez toga je nemoguće", istakao je Obradović.