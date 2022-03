Zašto je Obradović zvao tajm-aut na 11 sekundi do kraja: Žoc je zbog ovoga bio bijesan!

Crno-bijeli jesu bili vrlo ubjedljivi u "vječitom" derbiju, ali im to nije bilo dovoljno da ostvare važnu prednost u odnosu na Zvezdu.

Izvor: TV Arenasport screenshot

Košarkaši Partizana odigrali su sjajan meč u "vječitom" derbiju i savladali Crvenu zvezdu 98:84! Ubjedljiva pobjeda crno-bijelih stigla je na krilima fenomenalne partije Alekse Avramovića, koji je samo u drugom poluvremenu postigao čak 31 poen.

Ipak, i pored ubjedljive prednosti, trener Partizana Željko Obradović bjesnio je na svoje igrače u samom finišu susreta i to zbog važnog detalja - crno-bijeli su ostali bez šanse da u jednom važnom aspektu prestignu Zvezdu!

Partizan je savladao Zvezdu sa 14 poena razlike, ali to nije bilo dovoljno da u ukupnom međusobnom skoru ove sezone imaju bolji učinak. Razlog je što su crveno-bijeli u prvom susretu u ABA ligi slavili sa 15 poena razlike.

Upravo to je bio okidač za veliko nezadovoljstvo Obradovića poslije lako primljenih poena njegove ekipe. Partizan je na 18 sekundi do kraja imao 18 poena prednost (98:80), što bi im bilo dovoljno za bolji međusobni skor sa "vječitim" rivalom.

To bi značilo da bi Partizan u slučaju istog broja pobjeda i poraza u ABA ligi imao prednost u odnosu na Zvezdu. Ipak, bez te prednosti su ostali u posljednjim sekundama meča.

Greška Rodionsa Kuruca dovela je do toga da do lopta dođe kod Davidovca koji je postigao lake poene, što je ozbiljno iznerviralo Obradovića. Evo kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:14 Obradović besni na igrače Partizana Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Ubrzo nakon tih primljenih poena, Partizan je primio još dva poena poslije nove greške u odbrani, za "plus 14", a to je rezultiralo da Obradović pozove tajm-aut na 11 sekundi do kraja. Želio je da organizuje napad svog tima ne bi li stigli do potrebnih 16 poena prednosti, ali u posljednjem napadu nisu bili precizni.

Ta prednost međusobnog skora je važna i zbog još jedne stvari. U slučaju istog broja pobjeda i poraza, ona donosi i prednost domaćeg terena u potencijalnoj plej-of seriji "vječitih", ukoliko do nje dođe. Takođe, prvoplasirani na tabeli na kraju ligaškog dijela će imati osiguranu prednost domaćeg terena kroz cijeli plej-of.

Zvezda je tako uprkos ubjedljivom porazu ostala bolja u ovosezonskom međusobnom skoru u ABA ligi.