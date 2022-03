Ivanović o poenima koji su prelomili! Plej jedan od heroja Zvezde: Ne "ložimo" se još na top8

Plejmejker crveno-bijelih je bio jedan od odlučujućih faktora u pobjedi protiv Reala.

Izvor: MN PRESS

Ide Crvena zvezda ka četvrtfinalu Evrolige. Tri utakmice kod kuće i tri pobede. Redom su padali Fenerbahče, Baskonija i Real.

Posljednja "recka" bio je madridski tim koji je srušen u "Pioniru" (65:62). Trijumf poslije nove dramatične završnice.

Imali su crveno-bijeli nekoliko heroja, u prvom planu je svakako Dejan Davidovac (13, 2sk) ali je tu i Nikola Ivanović koji je takođe dao 13 poena, od čega dva najvažnija - sa linije penala.

"Bogu sam se pomolio, pomislio sam u sebi 'Bože pomozi da uđe' i ušlo je", nasmijao se Ivanović.

Analizirao je zatim dešavanja sa parketa.

"Odigrali smo kvalitetan meč, na pravi način, na onaj na koji najbojle igramo. Čvrsto u odbrani, spustil ismo Real na samo 62 poena što pokazuje kakav smo napor uložili da dobijemo meč koji nam znači."

Sada je otvoren put ka top8 Evrolige, ako nastave sa dobrim rezultatima, crveno-bijeli imaju veliku šansu. Posebno poslije odluke da se računaju rezultati protiv ruskih timova.

"Postoje računice i to, ali nama svima to stoji u nekom zadnjem dijelu glave. Ne 'ložimo' se previše na to. Fokusirani samo na prvi sljedeći meč, želimo da igramo na pravi način kao protiv Reala. Nadam se da će tako biti i u budućnosti."

Pohvalio je navijače.

"Kada god igramo pred našim navijačima to iziskuje dodatni motiv i dodatnu odgovornost. Ljudi koji dolaze na svakih četiri, pet dana nam pružaju veliku podršku i to je presudilo u nekim ključnim dijelovima meča."

Već u četvrtak Zvezda igra novi meč. Stiže Makabi.

"Nema vremena za slavlje, igramo novi meč za manje od 48 sati. Moramo da vodimo računa o svom tijelu, mentalnom zdravlju, da se pripremimo za taj meč. Makabi igra dosta kvalitetno, napadački su orijentisani, u svakoj pripremi pričamo o nama, što pokazuje meč protiv Madrida, odigrali smo kako smo željeli. Protiv Makabija ne bi smjelo da bude drugačije, čeka nas velika borba, moramo da uložimo dodatni napor", zaključio je Ivanović.