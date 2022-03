Trener Reala o posljednjem napadu - Davidovac je napravio faul! Laso o sudijama: Nisam osoba koja komentariše arbitre

Trener Reala Pablo Laso je poslije meča sa Zvezdom čestitao srpskom timu, a pričao je o posljednjem napadu svoje ekipe.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ostvarila veliku pobjedu. U Beogradu je savladala Real (65:62).

Poslije meča je trener gostiju Pablo Laso pričao o svemu tome, kako o svom timu, tako i o srpskoj ekipi i posljednjem napadu.

Jedno od pitanja se odnosilo na sudije, odnosno na posljednji napad kada je Serhio Ljulj tražio faul i ostao da se svađa sa arbitrima.

"Kada god dođem da igram ovdje znam da će biti teška utakmica i isto će reći bilo koji trener koji sjedi ovdje. Nisam čovjek koji krivi sudije ni za pobjede ni za poraze. Morate da se prilagodite. Lakše bi mi bilo da kažem da su nas sudije oštetile, ali nije to način na koji vidim košarku. Davidovac je vjerovatno napravio faul, to je želio da uradi, nisu svirali, jer je Davidovac želio da napravi faul i to je bio dobar košarkaški potez, sudije se nisu oglasile, to je jedna akcija. Ako za 40 minuta razmišljate o jednoj akciji onda je to loš način gledanja na košarku. Kada god igramo ovdje utakmice su sjajne, tako je bilo i sada", počeo je Laso.

Čestitao je ekipi Dejana Radonjića.

"Teška utakmica od starta, sjajan meč. Čestitam Zvezdi na pobjedi. Uradili smo dosta dobrih stvari, vjerovatno je naš šut za tri poena bio slabiji, iako su većinom bili otvoreni šutevi. To nas je koštalo u meču u kom smo imali 20 asistencija što pokazuje dobro kretanje lopte. Moramo da čestitamo Zvezdi na pobjedi."

Jasno je da se Real muči u posljednje vrijeme, postoji kriza rezultata.

"Problem je u tome, kada date loptu svom djetetu, prvo šta uradi, šutira i srećan je ako pogodi. Šut je važan u košarci, ali nije jedina stvar. Tu su skokovi, dodavnaja, dobra odbrana, postavljanje blokova. Uradili smo dosta dobirh stvari, Zvezda je dobila samopouzdanje i morate da im čestitate. Mi smo se malo uspaničili, iako smo odigrali solidan meč, što najbolje govori kako je odigrao protivnik.

Sa Realom je u Beogradu osvojio Evroligu, a sada će se fajnal-for ponovo održati u Srbiji.

"Volim Beograd kao košarkaški grad, pitajte moju djecu, hoće da se vrate u Beograd", zaključio je Laso.