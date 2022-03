Crvena zvezda je ostvarila veliku pobjedu protiv Reala, a trener crveno-bijelih se obratio i publici.

Izvor: MN PRESS

Napravila je Crvena zvezda veliki korak ka četvrtfinalu Evrolige. U Beogradu je ostvarila novu pobedu u elitnom takmičenju.

U punom "Pioniru" su savladali madridski Real (65:62). Poslije dramatične završnice je srpski tim ostvario važan trijumf za top8.

Trener Dejan Radonjić je bio zadovoljan zbog pobjede, igre i načina na koji su njegovi puleni došli do uspjeha.

"Teška utakmica, rekao sam to i u najavi. Prvo poluvrijeme je bilo sa puno problema pod košem i njihovim ofanzivnim skokom u drugom smo u tom dijelu bili bolji. Na terenu je u nekim trenucima izgledao kao rat. Čestitam mojim igračima na velikoj pobjedi", počeo je Radonjić.

Vidi opis Radonjić o junacima! Trener Zvezde poslao moćnu poruku navijačima: Sad je vrijeme! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 1 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 2 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 3 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 4 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 5 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 6 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 7 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 8 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 9 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 10 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 11 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 12 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 13 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 14 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 15 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 16 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 17 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 18 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 19 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 20 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 21 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 22 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 23 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 24 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 25 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 26 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 27 / 36 AD Izvor: MN Press Br. slika: 36 28 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 29 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 30 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 31 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 32 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 33 / 36 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 34 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 35 / 36 Izvor: MN PRESS Br. slika: 36 36 / 36 AD

Ponovo je jedno od pitanja bilo o neizvjesnoj završnici. Iako su imali osijetniju prednost, crveno-bijeli su opet stigli do drame.

"Real Madrid je iz Madrida, znate to. Malo počinjem da se ponavljam, pa mi nije prijatno. Igrali smo protiv jedne od najboljih ekipa u Evropi. Uspjeli smo da ih savladamo i to je izuzetan rezultat. Procjene pred početak su bile da smo na dnu, pričati o tim neizvjesnim završnicama. Ovo nam je 12. pobjeda u ovoj sezoni, sad imamo tu situaciju sa tabelom i ruskim klubovima, ali posmatram stvari da nam je ovo 12. trijumf i da smo po igrama pružili još više, uprkos svim problemima."

Zastao je na kratko, pa nastavio.

"Težak meč, bila nam je potrebna energija, imamo raspored koji je ubitačan i nehuman. Igrali smo u dva dana sa Panatinaikosom i Fenerbahčeom, pa Kup, pa Baskonija, pa Partizan, onda Real. Ogromne potrošnje i kako ćemo da iznesemo sljedeći meč, to nam ostaje da vidimo. Ono što smatram da će biti potrebn da imamo jeste energija, dolazi nam kvalitetan tim, fizički jak. Koncentracija će biti bitna, imaju mnogo sjajnih igrača. Trudićemo se da damo sve od sebe i da igramo najbolje što možemo."

Jedan od junaka bio je Dejan Davidovac, ali iskusni stručnjak nije želio da priča o pojedinačnim učincima.

"Bilo je dosta i iks i ipsilon faktora. Real iz Madrida mora da dobije tim i svako je dao svoj doprinos na neki način. Sa aspekta gledanja se gleda različito, ali Real može da dobije samo tim. Ne samo Zvezda nego i oni koji su bolji od nas."

Nije se složio sa konstatacijom da je po intenzitetu i načinu igre ovo bio jedan od najboljih mečeva Zvezde.

"Ne bih se složio da je bila ovo najkonkretnija utakmica, bilo je takvih i ranije i onih koje su bile bolje. Ova je bila specifična zbog potrošnji koje su bile ranije i one su proizvod onoga što pričamo u svlačionici, sali, na treningu. Ima još da se igra, pa onda mogu da pričam o tome. To su stvari koje nas krase od početka i biće do kraja."

Na kraju je pričao o atmosferi u "Pioniru".

"Možda se čeka neki povoljniji momenat za najbolju moguću atmosferu, neki koji ima posebnu težinu i dodatni motiv, za nas je to sad. Igrali smo mi i prije toga, sada smo u najtežem rasporedu i treba nam reakcija sa tribina. U ovom trenutku smo u mikrociklusu koji je najteži sada. Imamo meč koji želimo dobro da igramo, treba svi da uđemo u dvoranu i da probamo da ga dobijemo zajedno", zaključio je Radonjić.