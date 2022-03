Trener se oglasio o sukobu na klupi Majamija - Dogovorili su se oko večere! Spolstra razdvajao igrače: To je naš jezik!

Uzavrela atmosfera na klupi Hita. Trener Spolstra razdvajao igrače, pa objasnio šta se dogodilo.

Izvor: Profimedia

Upao je Majami u rezultatsku krizu. Izgubio je dva meča u nizu, ukupno četiri u posljednjih sedam mečeva. Stvari ne idu po planu, pa je na površinu isplivala frustracija. Vidio je to cijeli svijet na meču protiv Golden Stejta kada je umalo došlo do tuče na klupi Hita.

Stvari su "uzavrele" između Džimija Batlera i Judonisa Haslema, pa je tako trener Erik Spolstra morao da ih razdvaja. Da se nije umiješao on sa ostalim igračima ko zna kako bi se sve završilo. Ovako su spriječili da sukob dodatno eskalira.

Očekivano, to je bilo prvo pitanje na konferenciji za medije po završetku duela. Šta se tačno dogodilo i šta se dešava sa ekipom. Stigao je trener i da se našali o toj temi.

"Razgovarali su o planovima za večeru poslije meča", nasmijao se Spolstra, pa nastavio.

"Imamo grupu igrača koja je takmičarski nastrojena, isprašili su nas na dvije uzastopne utakmice. Daleko smo od nivoa na kom treba da budemo. Svi koji su bili dio toga su bili razočarani zbog načina na koji smo igrali."

Udonis Haslem and Jimmy Butler beefing?!! THIS LEAGUEpic.twitter.com/FrtZk7TmAN — Barstool Sports (@barstoolsports)March 24, 2022

Uvjeren je da se to neće loše odraziti na tim u nastavku sezone, čak naprotiv.

"Neće to uticati na budućnost. Imamo svoje ciljeve i znamo šta želimo. Sve mora da bude bolje, počevši od lidera, pa preko veterana, moramo da budemo konstantniji. Vjerovatno je drugačije izgledalo sa strane, ali se o tome raspravljalo. Rekao bih da je to neki naš jezik, nego da igramo bez ikakve reakcije, bez živosti. Od momenta kada je izbila rasprava na klupi, više govori o našem timu i karakteru. Možete da korisitte određene momente u sezoni koji mogu da vasp okrenu. Može sve i da ode na pogrešnu stranu, ali ne vjerujem da će to da se desi. Isprašili su nas protivnici, vidimo da nismo na nivou na kom treba da budemo. Mi nismo tim koji će doći i reći 'Super, idemo dalje'."

Majami je uspio da nadoknadi 19 poena zaostatka (50:69) i da dođe i do vođstva početkom posljednje četvrtine (84:81), ali su "ratnici" na kraju ipak slavili (104:118).

"Moramo da damo zasluge Voriorsima. Uspjeli smo da se vratimo u meč, oni su pogodili neke važne šuteve. Pul je mnogo napredovao, Vigins je pogodio neke teške šuteve, odbili su naš nalet", zaključio je Spolstra.

