Mile Svilar na večeri sa Albancem dok je igrala Srbija: Sprema se transfer koji će zatresti Apenine!

Posljednje informacije oko transfera Mileta Svilara iz Rome u Milan.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Mile Svilar je u ozbiljnim pregovorima oko prelaska u Milan, prenio je dobro upućeni italijanski novinar Nikolo Skira. Svilar je u subotu uveče imao sastanak sa novim sportskim direktorom "rosonera" Iglijem Tareom, a interesantno je da se sve odigralo u vrijeme odigravanja utakmice njihovih reprezentacija, Srbije i Albanije.

Kao što je poznato, Svilar je tražio značajno povećanje zarade u Romi, što "vučica" ne može da ispuni, tako da se sada pojavila opcija da karijeru nastavi u Milanu što bi svakako izazvalo "zemljotres" na Apeninima.

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Prema prvim informacijama koje je objavio Nikolo Skira, Igli Tare ponudio je Miletu Svilaru ugovor do 2030. godine po kome bi zarađivao 3,3 miliona evra godišnje. Za sada, nije poznato da li je to ono što bi Svilar prihvatio, ali je u pitanju tri puta veća suma od one koju trenutno zarađuje u Romi koja ne može da parira Milanu. Niti želi u ovom trenutku, s obzirom na to da Svilar ima ugovor na još dvije godine.

Očekuje se makar još jedna runda pregovora između Mileta Svilara, njegovih agenata i predstavnika Milana, prije svih Tarea, poslije kojih ćemo saznati da li su za korak bliže ili dalje od transfera.

U ovom trenutku Milan takođe pregovara sa Čelsijem oko transfera golmana Marka Manjana, ali nisu zadovoljni na "San Siru" ponudom. Čelsi nudi 15 miliona evra, Milan traži makar duplo više, ali je svjestan i toga da njihov golman ne želi da ostane u klubu i traži promjene.

Baš zbog toga počeli su i pregovori sa Miletom Svilarom koga poslije dobre sezone u Romi očekuju uskoro sastanci i sa srpskim Savezom, koji želi da ga vrati u državni tim.

