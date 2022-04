Igor Rakočević postao trener: Dobio licencu i odmah održao trening crveno-bijelima

"Krajem ljeta kreće da radi moja akademija, a gdje će me dalje odvesti trenerski poziv, vidjećemo."

Bivši as Crvene zvezde, reprezentativac, osvajač nagrade "Alfonso Ford" i član Skupštine KK Crvena zvezda, Igor Rakočević prisustvovao je u petak i vodio trening juniorske ekipe crveno-bijelih.

"Svojim bogatim iskustvom sada i kao vlasnik trenerske licence, Igor Rakočević je imao šta da kaže, posavjetuje i pomogne mladim košarkašima Crvene zvezde, jer je i sam prošao identičan put u crveno-bijelom dresu u kome je debitovao sa 16 godina i prošao sve mlađe selekcije Crvene zvezde", objavio je klub sa Malog Kalemegdana.

Trener juniorskog tima Miloš Obrenović ovoga puta imao je veliku pomoć u nekadašnjem najboljem šuteru Evrolige, a dolazak asa Crvene zvezde samo je početak prakse da nekadašnji prvotimci Crvene zvezde pomažu u radu mlađih selekcija beogradskog kluba.

"Ovo mi je prvi održani trening po dobijanju trenerske licence, i baš mi je drago da je to upravo bila moja Crvena zvezda. Bilo je zanimljivo, a vjerujem da će igračima savjeti koje su danas dobili značiti. Krajem ljeta sa radom kreće i moja 'Score' akademija, specijalizovana za usavršavanje bekova i plejmejkera, to će biti početak, a gdje će me dalje odvesti trenerski poziv, vidjećemo...", rekao je po završetku treninga nekadašnji kapiten i as Crvene zvezde Igor Rakočević.

On je kao tinejdžer izašao iz Zvezdinog juniorskog pogona i zaigrao za prvi tim, u kojem je igrao i njegov otac. Crveno-bijela porodica Rakočević trenutno na Malom Kalemegdanu ima i još jednog košarkaša - Igorovog sina, koji je takođe u školi košarke Zvezde.