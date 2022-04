Jasikevičijus o devedesetim: Otcijepili smo se od SSSR i "isjekli" su nam sve!

Legenda otvorila dušu o odrastanju u Litvaniji u prvim godinama nezavisnosti

Izvor: MN PRESS

Od izbijanja rata u Ukrajini, mnogi sportovi pali su u sjenku tog sukoba koji i dalje traje, a evropska košarka i Evroliga su pretrpele posebne posledice. Nakon što su tri tri ruska tima izbačena i nakon odlazaka igrača iz tamošnjih timova, pa i skandala koji su košarkaši Crvene zvezde doživeli u Litvaniji, gdje im je traženo da podignu transparent sa ukrajinskom zastavom, oglasio se i jedan od najčuvenijih Litvanaca, trener Barselone Šarunas Jasikevičijus.

On je u opširnom intervjuu podsjetio sve koliko je teško živio početkom devedesetih, u vrijeme raspada Sovjetskog saveza i osamostaljivanja njegove države. U to vrijeme bio je u rodnom Kaunasu i te 1990. imao je 14 godina. Nedugo potom se 1993. odselio u Ameriku, gdje je pohađao srednju školu i koledž.

"Isprva je bilo veoma teško, jer kada postanete nezavisna država, oni (Sovjetski savez) vam 'isjeku' pristup svemu što vam je do tada bilo lako dostupno - hrana, piće, gas...", izjavio je Šaras u intervjuu za jedan katalonski radio.

"Moji roditelji i ja smo tih godina bili u redovima da bismo dobili hljeb, rižu i toalet papir. Osnovni proizvodi bili su prilično ograničeno dostupni svima", rekao je Jasikevičijus, koji je devedesetih otišao od kuće, pa se vratio 2013, kada je u dresu Žalgirisa završio karijeru i postao trener.

"Poslije sam imao sreću da živim osam ili devet godina u svojoj zemlji i istina je da smo oduševljeni koliko napreduje. Veoma smo srećni zbog toga što smo nezavisni, što imamo demokratiju i što malo sami biramo svoju sudbinu", dodao je Jasikevičijus.

Komentarišući sukob u Ukrajini, trener Barselone je rekao da žali zbog toga što su vijesti o ratu postale uobičajene. "U prvim sedmicama, svi smo bili 'zalijepljeni' za TV, ali već je prošlo 40 dana rata. Svi pričamo manje o tome i osjećam se loše. Mi smo odmah pored Ukrajinaca i mislimo o tome kako da im pomognemo. Bar da im omogućimo da pričaju o tome", rekao je Jasikievčijus.

Litvanska košarkaška legenda govorila je o unutrašnjem stanju stvari u Rusiji. "Možda ljudi u Rusiji koji ga podržavaju (Putina), zapravo ne znaju koliko su druge zemlje napredovale. Nažalost, oni nisu imali mnogo sreće, ali to je njihov problem", dodao je trener Barselone.

Jasikevičijusa su pitali šta bi uradio kada bi Litvanija bila napadnuta.

"U ovoj situaciji, neke odluke moraju da se donesu. Srećom, čini se da nismo u toj situaciji trenutno. Veoma smo srećni zbog toga što smo dio NATO-a. Neke zemlje misle u stilu: 'Dok to nije moj rat, nisam zabrinut'. Nažalost, to je ljudska priroda. Ovde mislite da je sve to veoma daleko, ali u današnjem svijetu sve je mnogo bliže".

Litvanac je govorio i o povratku ruskih klubova u Evroligi. "Trenutno je teško govoriti o tome... Sve dok rat traje, nemoguće je predložiti njihov povratak, ali kada se bude završilo - vidjećemo".