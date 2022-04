Ostoja Mijailović o borbi za Evroligu: "Svi treba da dođu na utakmicu"!

"Niko ne treba da ostane kod kuće, svako treba da dođe na utakmicu, bez obzira gdje se igra utakmica"

Izvor: MN PRESS

Uoči početka plej-ofa Evrokupa i utakmice protiv Burse u Štark areni, predsjednik Partizana Ostoja Mijailović apelovao je na navijače da dođu i da podrže tim Željka Obadovića da bi ostvario krajnji cilj - plasman u Evroligu.

"Samo osvajač ide u Evroligu i moramo da osvojimo Evrokup da bismo ušli u Evroligu. Naravno da ćemo se boriti i da uđemo kroz ABA ligu. Svaka utakmica je važna, nije bitno da li igramo protiv Virtusa ili Burse, ako izgubimo tu jednu utakmicu za koju naši navijači smatraju da je 'lakša' i na koju ne dođu, onda nemamo priliku za sljedeću. Navijači to treba da prepoznaju, da će od naredna dva mjeseca dosta toga zavisiti kako će Partizan funkcionisati u budućnosti. Niko ne treba da ostane kod kuće, svako treba da dođe na utakmicu, bez obzira gdje se igra utakmica. Svi iskreni Partizanovci treba da daju podršku ovom projekt", rekao je Ostoja Mijailović za klupsku televiziju.

Prvi čovjek crno-bijelih govorio je i o saradnji sa Željkom Obradovićem.

"Imate specifičnu situaciju u odnosu Željka i svih ostalih trenera sa kojima sam radio. Koliko god da je teško, on nikad neće reći da je teško, već će da pređe preko toga i da radi. On nikad neće tražiti alibi priču. Nije lako ispratiti zahtjeve najboljeg trenera u Evropi. Kad pogledate našu organizaciju, od broja ljudi u stručnom štabu, kvalitet tih ljudi... Njihove biografije su toliko pune košarkaškom istorijom, da je to za primjer svim klubovima u regionu i u Evropi. Tu je bezbroj ljudi koji su puno uradili za košarku i oni znaju šta je minimum uslova".

"Puna usta lepih reči, a nema zahvalnosti" "U vrijeme mog prethodnog mandata i dijela ovog mandata dosta igrača je prošlo kroz Partizan, napravili su dobru karijeru, treneri su se pozicionirali i želim im sreću u radu, jer su to zaslužili, ali treba i oni nekad da odaju zahvalnost. Ne upravi Partizana, jer je grb iznad svih nas zajedno. Ne mogu ja, niti bilo ko da bude iznad grba Partizana, ali smatram da ima pojedinih koji ne osjećaju zahvalnost gledajući korake koje povlače poslije odlaska iz Partizana. Jednostavno, nije im bitno, kao da nisu nikad tu ni igrali, a kad ih slušate u javnost, tu su puna usta lijepih priča, koje služe samo za dječije uši", rekao je Mijailović.

Mijailović je naglasio da je crno-bijelima neophodno da igraju na višem nivou takmičenja.

"Partizan je obezbijedio minimum uslova i da nismo imali situaciju sa Arenom, gdje smo takođe napravili ekipi fenomenalne uslove i tamo gdje igraju i u vankošarkaškim prostorima. Da nije bilo događaja u Areni, mi ne bismo imali nijedan problem sa organizacijom. Obezbijedili smo ekipi dva čartera ove godine, kada su putovali na destinacije gdje je bilo teško. I ove godine smo zakačili koronu, gdje je teško sa letovima, a javnost treba da zna da je put do Krasnodara čarterom 50.000 evra, što je jako veliki novac za Partizan. Ili isto za Litvaniju košta 50.000 evra. A, onda dođemo u situaciju da prodajemo vaučere za te utakmice i onda mnogi ne prepoznaju da bi mogli da putuju,. da budu sa ekipom, da putuju sa Željkom... Ali mislim da su i naši navijači umorni od Evrokupa i od tog niskog nivoa takmičenja. Jednostavno, vidim veliki prostor u toj situaciji kad budemo igrali Evroligu. Mi smo veliki klub i treba nam viši nivo takmičenja. Što se tiče Željka, fantastično funkcionišemo i nismo imali nijedan sporni trenutak od početka rada u Partizanu. Jednostavno, mislim da fantastično funkcioniše sa ekipom i da smo svi zajedno ista krvna grupa. Ovdje nema ljudi koji se pretvaraju da su Partizanovci, a znamo da nisu".

Upitan za obilježavanje jubileja osvajanja titule prvaka Evrope u Istanulu 1992, Mijailović je rekao da će taj događaj u hotelu "Kraun plaza" imati i humantarni karakter.

"14. aprila u 19 časova obilježavamo 30 godina od titule. Svi bivši igrači iz generacije '92 su potvrdili dolazak i to će ujedno biti i humanitarno veče, jer su članovi upravnog odbora i prijatelji kupili svoje stolove, dovešće prijatelje, privrednike, a kompletna prikupljena sredstva ići će u Fondaciju KK Partizan, u kojoj ćemo Kićanović, Veličković i ja podijeliti tu pomoć onima kojima je potrebna. Puno toga smo uradili prethodnih godina što se tiče modernizacije kluba, IT-a, digitalizacije, ali da ne pričam puno o tome, to veče ćemo pokazati da smo puno uradili na digitalizaciji i da smo jedan od prvih klubova u Evropi uradili neke stvari koje bi trebalo da urade klubovi koji igraju u Evroligi, a ne u Evrokupu".

Za kraj, Mijailović je rekao gdje vidi crno-bijele u budućnosti.

"Vidim Partizan gdje i danas, samo u Evroligi", naglasio je Mijailović.