Savršeno poluvrijeme miljenika navijača Zvezde - Beronov meč karijere!

Maestralna utakmica Bilija Berona, najbolja u dresu ruskog Zenita.

Izvor: Profimedia

Kada se Biliju Beronu "zapali" ruka onda je skoro nemoguće zaustaviti ga. Vidjeli su to mnogi klubovi u ABA ligi dok je nosio dres Crvene zvezde. Sada na svojoj koži osjećaju to i neki ruski timovi.

Američki košarkaš je odigrao najbolji meč u dresu Zenita, postavio rekord karijere sa 28 poena (8/11 za tri, 1/1 za dva, 2/3 sa penala), uz tri skoka i dve asistencije. Da mu niko u ekipi Cmokija iz Minska ne može ništa moglo je da se vidi po prvom poluvremenu koje je odigrao savršeno, dao je sedam trojki iz sedam pokušaja.

Očekivano, takva simultanka je bila dovoljna za ubjedljiv trijumf tima iz Sankt Peterburga (93:73), ukupno 16. u 20 odigranih mečeva. Plej-of je obezbjeđen, a tamo ih čeka velika borba sa CSKA, Uniksom i Lokomotivom Kubanj.

Doduše, čeka se i dalje odgovor na ono glavno pitanje, a to je hoće li ruski klubovi moći da igraju u Evroligi sljedeće sezone. Ukoliko se situacija oko rata u Ukrajini ne promijeni male su šanse za to. Uz to se dovodi i sudbina VTB lige u pitanje, tako da je dosta upitnika u ruskoj košarci.

Očekuje se da bi tokom ljeta mnogi inostrani igrači mogli da napuste klubove, a među njima i Beron.