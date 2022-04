Partizan igra klasik i sprema se za Evropu - počinju najteži izazovi: Prvo Hrvati, pa nokaut faza Evrokupa!

Košarkašima Partizana ostala je još jedna utakmica u ligaškom dijelu ABA lige.

Partizan je obezbijedio drugu poziciju u ABA ligi pred plej-of, ali ligaški dio takmičenja nije završen za crno-bele. Dok navijači sa nestrpljenjem čekaju početak nokaut faze u Evrokupu, Obradovićevu ekipu čeka meč protiv hrvatskog predstavnika u regionalnom takmičenju.

U odloženoj utakmici 17. kola ABA lige, Partizan NIS će 15. aprila od 19 časova dočekati Cibonu. Iako bez rezultatskog značaja za obe ekipe, novi duel starih rivala je uvijek dobra prilika za navijače da vide dobro košarku u dvorani Aleksandar Nikolić.

Takođe, trener Partizana Željko Obradović smatra da je ovo idealna prilika za uigravanje tima pred evropski izazov koji očekuje crno-bijele.

"Očekujem da bude dobra utakmica, s obzirom na to kako Cibona igra u posljednje vrijeme. Od kada je došao novi trener igraju na drugačiji način. Pokušali smo što bolje da se pripremimo za tu utakmicu, bez obzira što nema rezultatski značaj. Važno je da nastavimo da igramo dobro i da to bude priprema za ono što slijedi, a to je prva utakmica plej-ofa Evrokupa", poručio je Obradović.

Meč protiv tima iz Zagreba najavio je i kapiten Rade Zagorac.

"Posljednja utakmica ove sezone u ligaškom delu ABA lige. Potrebni su nam podjednaka ozbiljnost i pristup kao na nekim pređašnjim, koje su imale rezultatski značaj. Volim da kažem svojim saigračima da se na ovakvim utakmicama gradi i učvršćuje karakter, naročito pred naredne utakmice u kojima nećemo imati pravo na kiks. Možda ovaj meč nema značaj za stanje na tabeli, ali svakako ima značaj u smislu generalnog napretka ekipe", naglasio je Zagorac.

Partizan bi pobjedom stigao do čak 22. trijumfa uz četiri poraza u tekućoj sezoni regionalnog takmičenja, a do prvog mjesta na kraju ligaškog dijela mogao bi samo ukoliko Crvena zvezda izgubi sva tri preostala susreta u ovom takmičenju.