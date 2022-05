Dva igrača su promijenila košarku - Jokić je to uradio jer je Srbin! Iz Amerike stiglo objašnjenje

Jedan od ljudi koji najviše sarađuje sa Nikolom Jokićem pričao je u novom dokumentarcu o MVP-evima iz Srbije.

Srbija je zemlja košarke, a ako je neko ranije i sumnjao u to, poslije sezone 2020/21 u kojoj je naša zemlja dala tri MVP-a više sumnje nema. Nikola Jokić je postao MVP NBA lige, Vasilije Micić je bio MVP Evrolige, a Miloš Teodosić MVP Evrokupa.

Tim povodom Evroliga je pred Fajnal for koji je na programu od 19. do 21. maja u Beogradu snimila dokumentarni film "Zemlja MVP-eva" koji je upravo imao svoju premijeru! U prvom dijelu u kome se govori o Nikoli Jokiću govorili su njegovi saigrači ali i članovi stručnog štaba Denvera, a među njima je bio i Ognjen Stojaković.



Srbin koji u Denveru radi individualno sa košarkašima objasnio je da je košarkaška kultura u Srbiji drugačija nego u drugim dijelovima svijeta.

"U našoj kulturi je sve strasno. Ako nekoga volite, volite ga strasno, ako pijete, pijete sa strašću, ako jedete, dobro jedete. Kada igrate, onda dajete sve od sebe. Otkada smo djeca mi se takmičimo i sve se svodi na pobjede! Kao ljudi smo jako takmičarski nastrojeni i jako strasni i tako igramo košarku", objasnio je on.

OPET MVP! Sva trojica košarkaša o kojima je Evroliga snimala dokumentarac opet blistaju. Nikola Jokić je ponovo MVP NBA lige, Miloš Teodosić je bio MVP finala Evrokupa, a Vasa Micić je najbolji strelac Evrolige.

Jokića prije svega krasi nevjerovatna kreativnost, a Stojaković ima ideju odakle ta kreativnost dolazi.

"Mislim da je ta kreativnost dio naše kulture, jer nikada nije bilo lako biti u tom dijelu svijeta, uvijek smo morali da nađemo način da preživimo. Tako je i u košarci", dodao je on.

A onda je objasnio kako su dva čovjeka, Nikola Jokić i Stef Kari promijenili košarku!

"Imali smo eru košarke u kojoj se samo pričalo o atleticizmu. A sada su dva igrača promijenila košarku: Stef Kari i Nikola Jokić. Ta dva momka su promijenila košarku jer su toliko atipična i sada samo pogledajte koliko timova na svijetu pokušava da igra poput nas, koji uče visoke igrače da igraju kao Nikola. Kada si veliki to je prednost, ne treba da bude slabost. A Nikola to pokazuje jer radi sve. Dribla, dodaje, pravi blokove, igra pikenrol. On je definicija košarkaša", završio je Stojaković.