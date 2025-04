"A šta oni imaju protiv Novaka?": Srđan je pogledao u Aleksandru i dao odgovor za pamćenje

Iako je najveći svih vremena, Novak Đoković ne dobija poštovanje na zapadu kakvo je zaslužio, pa je njegovog oca Srđana voditeljka Aleksandra Jeftanović upitala - šta to imaju protiv Noleta? Odgovor je i danas aktuelan.

Izvor: YouTube/ K1 Televizija/printscreen

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i ne postoji argument koji bi to mogao da demantuje, međutim već godinama smo svjedoci negativnog publiciteta koji ima u medijima, posebno onih u Sjedinjenim Državama, Engleskoj... Nije tajna da ga je to nekada pogađalo, međutim uspio je Nole s tim da nauči da se nosi i da to postane njegova snaga, ali je vrlo često opterećivalo i njegovu porodicu.

Njegov otac Srđan Đoković često je pričao o tom nepravednom tretmanu koji Novak ima na Zapadu, pošto je od početka njegove karijere primjećivao "dvostruke aršine". Od toga da majka Dijana nije mogla da gleda svog sina na velikim turnirima, pa sve do gnusnih uvreda koje smo viđali u tabloidima.

U emisiji "Kec na 11" na "K1" televiziji prije četiri godine, Srđan Đoković dobio je naizgled jednostavno pitanje od voditeljke Aleksandre Jeftanović: "Šta oni imaju protiv Novaka?", poslije čega je uslijedio odgovor za pamćenje.

Kako mislite šta imaju protiv Novaka?

Izvor: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia

Nije trebalo mnogo Srđanu Đokoviću da razmisli, kao i uvijek - što na um, to na drum: "Kako šta imaju protiv? Pa, nije to ni fudbal, ni košarka, ni rukomet... To je tenis koji je izmislila engleska buržoazija prije sto i nešto više godina da se zabavlja. Ne znam tačno kada. Žene su igrale u bijelim haljinama, a muškarci u odijelima. To je sport gospode, mislili su da je to i dalje sport gospode da mi sa istoka nemamo pravo da učestvujemo i budemo bolji od njih u bilo čemu, naročito u nečemu što su izmisli za sebe."

"Morali su da se pomire da je jedan sjajan dečko iz male, siromašne zemlje - i ponosne - koja je odbranila Evropu od najezde sa istoka. To je dobro rekao naš vladika Nikolaj, šta je Srbija uradila i kako je spriječila najezdu sa istoka... Došli bi tada do Pariza i Londona da nije nas. Morali su da prihvate i počinju da pričaju u njegovu korist, pa se sportsko kolo sreće okreće."

Zašto im smeta Novak i šta ja pričam?

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je ispričao Srđan Đoković, kada na tribinama čuje da navijaju za protivnika - recimo za Rodžera Federera - onda to samo sebi u glavi "pretvori" u drugačije skandiranje. "Čuje sa tribina Nole, Nole, čuje ono što hoće da čuje... To je nevjerovatna njegova psihička snaga kojom ih melje", rekao je Srđan Đoković i upitan je zašto to drugima smeta.

"Očito da nemaju neko dobro mišljenje o nama i mi im izgleda smetamo. Ne treba ni da insistiramo na tome... Pa, biste li vi išli u goste nekoga ko vas gleda preko nišana? Jednom, dvaput, ali poslije toga... Oni očigledno ne žele da budemo dio tog njihovog svijeta, a ni ja ne želim da budem dio njihovog svijeta. Izvitoperen je, naš je bolji. Šta kažu, ne prija im šta pričam? Baš me briga, pričam samo istinu", dodao je otac najboljeg svih vremena.

Zašto je Srđan prestao da gleda Novakove mečeve?

U intervjuu iz 2021. godine, Srđan Đoković rekao je da je već odavno nadmašio sva očekivanja koja je imao od svog sina Novaka i da je sve što poslije toga uradi "bonus", jer je već najbolji svih vremena. Da mu je tad neko rekao da će Nole igrati i sa 37 godina, da će imati 24 grend slema, tek to ne bi vjerovao, a zanimljivo je da već godinama ne gleda njegove mečeve.

"Ne gledam. Sad sam finale (Australijan opena 2021, prim. aut.) gledao možda par minuta. Šta radim? Blejim okolo. Samo čekam da se završi set, pa da mi jave. Dijana gleda, žene su jače od nas", dodao je otac srpskog tenisera.