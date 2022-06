"Nije pametno prijetiti Zvezdi!" Mega igra da produži sezonu, a Zvezda za finale

Crvena zvezda i Mega odigraće drugi meč polufinala Košarkaške lige Srbije u hali "Mega fektori" u nedjelju od 12 časova.

Košarkaši Crvene zvezde ubjedljivo su savladal Megu u prvom meču polufinala ABA lige i sada su na korak od prolaska u finale. Ipak pred drugi meč polufinala trener Dejan Radonjić upozorio je da njegov tim ne smije da se opusti.

Manje od 40 sati nakon velike pobjede ponovo crveno-bijeli moraju da budu na nivou i svi u crveno-bijelom taboru se nadaju da će uslediti još jedna pobeda.

"Drugi meč igramo manje od 40 sati od prve utakmice i jasno je da ćemo to vrijeme pokušati da iskoristimo da se odmorimo i da se pripremimo kako bi odigrali dovoljno dobar meč i došli do pobjede", rekao je Dejan Radonjić

Njegov kolega sa druge strane Vlada Jovanović naglasio je da je glavni motiv njegove ekipe da poslije teškog poraza u prvoj utakmici izgledaju bolje na svom terenu.

"Što se tiče utakmice u nedjelju, mi imamo motiva da izgledamo bolje na terenu. Prijetiti Zvezdi u ovom trenutku stvarno ne bi bilo pametno. Na prvom narednom treningu ću ove moje mlade momke pokušati da ubijedim da odigramo kvalitetnije, a kvalitetnije ne može da se odigra sa Zvezdom dok na svaki njihov kontakt ne odgovorimo istom mjerom. To nije nimalo lako jer onog trenutka kad se povučeš milimetar, tog trenutka je kraj, i utakmica je praktično završena. Mi moramo da nađemo motiva da pokušamo da igramo bolje i ja se nadam da će tog motiva biti s obzirom na našu mladost. Zvezda je u ovom prvom meču došla suviše lako do pobjede. Jesu oni dosta kvalitetniji od nas, ali našim mladim igračima to neiskustvo ne smije da bude alibi i zato će u revanšu morati mnogo više da se potrude", naglasio je on.

Jedan od najboljih u redovima aktuelnog šampiona Srbije u prvom meču bio je Ognjen Dobrić, a on je naglasio da očekuje ozbiljnu reakciju Mege u drugom meču.

"Odigrali smo dobru utakmicu u lepom ambijentu na našem parketu, šuterski izvanrednu. Očekuje nas druga utakmica za manje od dva dana, i očekujem da će ekipa Mege reagovati i uraditi sve kako bi nam parirala u drugoj utakmici", rekao je Dobrić.

