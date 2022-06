Bjelica osvojio titulu - Tek 4. srpski igrač sa prstenom: Noćas nije igrao, ali je NBA šampion!

Iskusni srpski košarkaš bio je dio pobjedničkog tima u ovoj sezoni.

Izvor: Profimedia

Srpski košarkaši su u godinama za nama ostavljali dubok trag u NBA ligi, ali su za sada samo četvorica uspjeli da stignu do titule. Pobjedom Golden Stejta nad Bostonom u šestom meču ovogodišnjeg finala, prsten je pripao i Nemanji Bjelici, koji se tako našao u odabranom društvu.

Iako je tokom ove sezone njegova uloga u ekipi bila manja nego što smo očeivali, Bjelica je sasvim zasluženo stigao do šampionske titule. Čak i kroz finalnu seriju odbranom nad Tejtumom pokazivao je koliko znači timu, dok je Stiva Kera naterao da prizna kako bi srpski igrač igrao više, samo da je on malo pametniji...

A kada čovjek sa devet šampionskih titula u NBA ligi izjavi tako nešto, sigurno da ima težinu!

Prije Bjelice su u najkvalitetnijoj ligi na svijetu šampioni bili Darko Miličić, Predrag Stojaković i Ognjen Kuzmić, koji je u istoj sezoni osvojio i Razvojnu ligu sa Golden Stejtom!

Treba napomenuti i da Bjelica nije jedini Srbin koji je noćas dobio prsten. Kao trener u stručnom štabu Stiva Kera ove sezone je radio nekadašnji trener Mege Dejan Milojević, pa je tako proslavljeni košarkaš već u prvoj sezoni sa novom ulogom uspio da stigne do velikog priznanja.

On se tako pridružio Igoru Kokoškovu, do juče jedinom srpskom treneru sa NBA titulom. Nekadašnji selektor Srbije bio je 2004. godine dio stručnog štaba u Detroitu, kada je do prstena stigao i Miličić.

Srpski košarkaši koji su do sada osvojili NBA titulu: