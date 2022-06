Kajri opet zapalio NBA - odbio 40.000.000 i hoće kod Lebrona? Postoje tri opcije i u svakoj će biti dio supertima!

Kajri Irving je ponovo na tržištu, a iako može jednim potpisom da zaradi 40.000.000 dolara, to za sada neće uraditi.

Izvor: Profimedia

Kajri Irving ne može bez toga da je u centru pažnje, a sada bi mogao da se nađe u nekom novom supertimu! Bio je u Klivlendu sa Lebronom, u Seltiksima, a sada je sa Kevinom Durentom i Džejmsom Hardenom prilično loše izgledao u plej-ofu.

Do 29. juna mora da odluči da li će prihvatiti "igračku opciju" i produžiti ugvoor sa Netsima na još godinu dana. Ako to uradi inkasiraće 36,9 miliona dolara, ali možda odluči da to odbije!

Naime uvijek dobro obaviješteni "Aletik" je javio da je došlo do zastoja u pregovorima sa Netsima i da sada Bruklin mora hitno da nađe način da trejduje Irvinga prije 29. juna! To im daje nedjelju i po prostora da se snađu!

Nakon što je prošle sezone odigrao samo 29 mečeva na domaćem terenu jer ne želi da se vakciniše sada postoje glasine da hoće u tim koji je u državi sa "labavijim" zakonima, a najvjerovatnije da su opcije Lejkersi i Klipersi!

Za Lejkerse jedini način da Irving dođe je trejd u kome bi Lejkersi morali da "očiste" minimum 30.000.000 dolara u "seleri kepu". To znači da bi morali da nađu načina da se "otarase" Rasela Vestbruka u suštini.

Što se tiče Klipersa situacija je ista, ali oni bi imali više opcija, pošto igrači poput Normana Pauela, Markusa Morisa, Luka Kenarda i Redžija Džeksona imaju vrijednost na tržištu i mogli bi da budu interesantni velikom broju timova.

Bilo kako bilo. Kajri Irving će i naredne godine biti u nekom supertimu. Da li sa Lebronom i Entonijem Dejvisom, da li sa Kavaijem Lenardom i Polom Džordžom ili sa Kevinom Durentom, ostaje da se vidi.