Oglasio se ranjeni Srbin iz SAD - prikupljen je novac!

Luka Stojanović, teniser iz Paraćina koji studira u Americi, oglasio se za "Sputnjik" i otkrio da je sakupljen novac za njegovo liječenje.

"Prikupio sam sredstva koja su mi bila neophodna i mislim da je to dovoljno za sada. Hvala vam svima puno na pomoći, jako mi to znači, jako sam zahvalan na svemu što ste uradili za mene", rekao je on za taj portal.

Stojanović je povrijeđen tako što ga je nepoznati muškarac upucao u nogu u trenutku u kojem je teniser izašao napolje da provheri da li je auto ispravan. Hicem mu je pogodio arteriju i ta vijest potresla je mnoge u Srbiji, pa su se apelu za prikupljanje pomoći javno pridružili i Novak Đoković i Olga Danilović.

Navedeno je da su troškovi liječenja iznosili približno 20.000 dolara i da je reakcija sunarodnika bila brza. Stojanović, američki đak, trebalo bi da se vrati na teren nekoliko mjeseci poslije oporavka.

Luka je zbog ranjavanja bio podvrgnut brojnim operacijama i transfuzijama krvi. U bolnici je bio dvije nedjelje i na rehabilitaciji još jednu nedelju. Iako mu je dozvoljeno da ode kući, i dalje je neophodno da više puta nedjeljno odlazi na oporavak da bi potpuno vratio snagu i mobilnost noge. Njegova djevojka Mišel je pokrenula akciju za prikupljanje pomoći i na stranici za to je vidno istaknuto ime najvećeg dobrotvora - Novaka Đokovića.

