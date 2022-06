Srbija je u finalu Svjetskog prvenstva! "Orlovi" prvo srušili olimpijskog šampiona, a onda i domaćina - sad jure zlato!

Poslije nevjerovatnog meča 3x3 tim Srbije je došao do finala Svjetskog prvenstva koje se igra u Belgiji.

Izvor: Profimedia

Nakon što je sa tri pobjede Srbija prošla grupnu fazu, a onda uspjela da pobijedi olimpijskog šampiona u četvrtfinalu Svjetskog kupa srpski nacionalni tim je savladao i domaćina turnira!

3x3 reprezentacija Srbije pobijedila je Belgijance u polufinalu i čeka u finalu Svjetskog kupa boljeg iz duela Francuske i Litvanije!

SRBIJA - BELGIJA 17:12

Srbija je mnogo bolje počela meč i povela na startu sa 5:3, ali onda su Belgijanci napravili mini seriju od tri poena i sve preokrenuli. Kada su poveli sa 6:5 držali su to vođstvo sve do dva minuta pred kraj meča kada je Srbija uspela da izjednači na 10:10.

Postigli su poen za 11:10, ali je on poništen i onda su uslijedila dva poena Srbije koja su rešila meč! Poveli smo 12:10 i do kraja držali tu prednost jer su Belgijanci stalno promašivali šuteve za dva! Kada je na 51 sekundu do kraja fauliran Majstorović koji je sa penala donio ključne poene.

U drugom polufinalu sastaju se Francuska i Litvanija, a bolji iz tog meča će u finalu igrati sa Srbijom od 21:30.

Srbija je Svjetski kup osvajala četiri puta, dok po jednu titulu imaju Sjedinjene Američke Države i Katar. Osim četiri zlata "orlovi" su jednom osvojili i srebro, a samo jednom su ostali bez medalje.