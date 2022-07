Sa Lebronom osvojio titulu, sada sudi u Ljetnoj ligi: Nakon 17 NBA sezona promijenio je posao! (VIDEO)

Na meču Ljetne lige Džeferson je započeo novu karijeru, ali ona nije dugo trajala.

Nekadašnji NBA košarkaš Ričard Džeferson (42) sudio je meč Ljetne lige između Njujork Niksa i Portlanda, a to je bio njegov povratak na parket nakon što se 2018. godine penzionisao u dresu Denver Nagetsa. On je u ulozi sudije bio tokom druge četvrtine ovog meča, a kasnije je objasnio i zašto je to uradio.