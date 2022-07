Obradović doveo bivšeg igrača Zvezde! Amerikanac oduševljen zbog srpskog trenera: Biću mu zauvijek zahvalan!

Džordan Lojd i zvanično je potpisao za Monako. Sa njim i Majkom Džejmsom francuski klub ima velike ambicije.

Saša Obradović napada fajnal-for Evrolige sa Monakom! Džordan Lojd je od danas i zvanično novi košarkaš francuskog tima i sa njim i Majkom Džejmsom klub ima ogromne ambicije.

Još u maju su se pojavile spekulacije oko toga da će Lojd ponovo sarađivati sa Obradovićem, kao što je bilo u Crvenoj zvezdi, a sada je to postalo i zvanično.

Lojd je u dresu Zenita prošle sezone prosečno bilježio 13,2 poena, 4 skoka i 3,9 asistencija na 23 meča u elitnom takmičenju. Potpisao je dvogodišnji ugovor sa Monakom

"Ambicije kluba bile su važan faktor za moj dolazak, razgovarao sam sa ljudima u organizaciji koji su me brzo ubijedili. Uz to imam poseban odnos sa trenerom Obradovićem. Kada je otišao iz Zvezde to je teško palo i meni i igračima. Znali smo da moramo da se držimo zajedno, iako nije iblo lako. Zauvijek ću mu biti zahvalan, vjerovao je u mene, dao mi je šansu. Poslije Zvezde smo se povremeno čuli, njegov metod je takav da te stalno tjera da radiš i on je bio takođe bitan faktor za moj dolazak", rekao je Lojd.

Zbog sankcija ruskim klubovima nije završio evroligašku sezonu u Zenitu, ali je u VTB ligi došao do titule zajedno sa Bilijem Beronom. Iznenadili su CSKA u finalu.

"Ne želim previše da pričam o ratu i cijeloj toj situaciji, ali iz košarkaškog ugla smatram da smo imali tim koji je mogao da se bori za fajnal-for. Teško mi je bilo kada sam čuo za kaznu, iako je razumijem, ali iz košarkaškog ugla smo mogli daleko da doguramo. Što se VTB lige tiče uspjeli smo da napravimo veliki preokret i da osvojimo titulu. Napravili smo veliku stvar i smatram da smo to zaslužili. Ta sjajna grupa ljudi u klubu je zaslužila tako nešto."

Na kraju se osvrnuo na ono što ga čeka u novom klubu.

"Došao sam ovdje jer imam velike ambicije. Vjerujem da možemo mnogo i to nisu samo prazna obećanja. Izazovi su pred nama, trudićemo se da ih ostvarimo zajedno. Biće uspona i padova i to je normalno. Vidimo se uskoro na parketu", zaključio je Lojd.