Ja sam sa Teom dogovorio sve oko dolaska u Zvezdu! Nebojša Čović otkrio kako su navijači spriječili Milošev transfer!

Nebojša Čović je govorio o tome kako je pokušao da dovede Miloša Teodosića u Crvenu zvezdu. Nije uspjelo jer ga navijači u Italiji obožavaju!

Miloš Teodosić je sada u centru pažnje jer je precrtan sa spiska reprezentacije Srbije i neće putovati na Eurobasket, ali lako je moglo da ovog leta i zbog nečega drugog bude tema u Srbiji!

Gostujući u jutarnjem programu TV Pink prvi čovjek KK Crvena zvezda Nebojša Čović otkrio je da je njegov prelazak u redove Crvene zvezde bio dogovoren! Ipak, nije se desio...

"Ja sam sa Teom imao nekoliko razgovora ovog ljeta, i to da kažem, oko prelaska u Zvezdu, sve smo se dogovorili", rekao je Nebojša Čović.

"Ja sam sa Teom imao nekoliko razgovora ovog ljeta, i to da kažem, oko prelaska u Zvezdu, sve smo se dogovorili", rekao je Nebojša Čović.

Ipak, predsjednik Virtusa Masimo Zaneti nije mogao da pusti doskorašnjeg kapitena nacionalnog tima Srbije u Beograd, čak i da je htio!

"Jedino se nismo dogovorili sa Virtusom koji nije htio da pristane ni na ne znam kakvo obeštećenje. Pričao sam sa predsjednikom Virtusa i on je rekao: 'Pustio bih ga sad odmah, ali ja to ne mogu da uradim ne znam šta da mi date, jer mi to ugrožava klub, jer su navijači vezani za Teodosića'", naveo je Čović.

Crvena zvezda nije dovela Teodosića, ali su u klubu ostali Nikola Ivanović i Stefan Marković, a kao pojačanje na poziciji pleja stigao je MVP australijske NBL lige Džejlen Adams.