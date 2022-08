"Otvorena je Pandorina kutija, loše je urađeno!" Čović se oglasio o Pešiću i Teu - napravićemo štetu!

Prvi čovjek Košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović iznio mišljenje o odnosu na relaciji selektor Pešić - kapiten Teodosić.

Glavna tema srpske košarke prethodnih dana jeste status kapitena Miloša Teodosića u nacionalnim timu. Selektor Pešić precrtao je iskusnog plejmejkera pred Evropsko prvenstvo, što je izazvalo burne reakcije, a među ljudima koji su se oglasili nalazi se i Nebojša Čović. Dugogodišnji košarkaški radnik odlično poznaje Pešića i Teodosića, pa je i sa te strane pokušao da analizira situaciju.

Prvi čovjek Crvene zvezde gostovao je u Jutarnjem programu RTS-a i tom prilikom analizirao situaciju u nacionalnom timu. Čović se nije bavio samo precrtavanjem čovjeka koji je ponikao u FMP-u već i odnosima u timu koji bi mogli da budu narušeni zbog ove situacije.

Što se tiče same odluke, Nebojša Čović smatra da je Svetislav Pešić kao selektor preuzeo prava, ali i odgovornosti kada su takve stvari u pitanju!

"Miloš je naš proizvod, proizvod FMP-a, sa Pešićem sam isto puno radio, što u nacionalnim selekcijama i Zvezdi. Nije nam to trebalo, način na koji je to urađeno je loš. Ali, selektor ima sva prava i preuzima svu odgovornost, treba da se sjetimo i da su neke naše selekcije sa sjajnim igračima, 2000. 2004. i 2005. godine zavšavale loše. Način je samo problematičan! I Teo i Kari su veoma iskusni. Kari je vrhunski trener, a i vrlo je lukav. Trebalo je njih dvojica da samo to 'ispeglaju', ali čuo sam da će Pešić da se oglasi u ponedjeljak", rekao je Nebojša Čović.

U ovoj situaciji, važnu ulogu imaju i mediji. Za sada nema zvaničnog objašnjenja o dešavanjima u nacionalnom timu, a to otvara ogroman prostor i među medijima i u javnosti za spekulacije o narušenim odnosima unutar srpske reprezentacije.

"Ono što me nervira je da u tabloidima pravimo nestabilnost i lošu atmosferu, ovaj nije dobar sa ovim, molio bih ljude da se primire, iako je egzotična tema, ali time ćemo napraviti samo štetu, svi treba da budemo uz reprezentaciju i da napravimo što bolji rezultat. Dajte da im pomognemo, a nećemo im pomoći, ako raspredamo po štampi cijelu tu priču. Dajte malo povjerenja, a ne sumnjam da će Kari i Miloš pronaći rješenje. Način na koji je urađeno je trapav i pogrešan i time je otvorena Pandorina kutija", ispričao je prvi čovjek Zvezde.

Nakon odluke o kojoj priča Srbija jasno je da ćemo gledati nešto drugačiju reprezentaciju, sa Nikolom Jokićem kao liderom tima. Njegov povratak u nacionalni tim raduje Čovića, koji upozorava da bi i drugi igrači morali da imaju na umu odakle su potekli.

"Reprezentaciju nikada ne čini jedan igrač, a svaka ima svoju zvijezdu, ali mora da ima 12 igrača koji imaju svoju hemiju. Dobro je da se Jokić vratio, kao i neki drugi. Moramo da vratimo kult reprezentacije. Važno je da odete na draft i u NBA, ali i da razmislite da ste potekli iz ove zemlje, imate obavezu prema njoj. Neki toga treba da se prisjete", dodao je na kraju izlaganja Čović.

