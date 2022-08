Srbinu nudili da promijeni državljanstvo - nije htio ni da čuje!

Aleksej Pokuševski otkrio je da su mu Grci nudili da zaigra za njihovu reprezentaciju...

Izvor: Profimedia

Košarkaši Srbije igraju najvažnije mečeve, poslije pobjede protiv Grčke čeka ih duel sa Turskom u kvalifikacijama za Mundobasket, pa Eurobasket, a tamo neće biti Alekseja Pokuševskog (20). Igrač Oklahome nije dobio dozvolu svog NBA kluba i nije na raspolaganju Svetislavu Pešiću, ali se nada da će dobiti poziv u budućnosti.

Koliko želi da igra za "orlove" i da bude dio nacionalnog tima najbolje govore njegove riječi. Otkrio je da je odbio ponudu Grčke da promijeni državljanstvo i da igra za njihov tim. Zanima ga samo Srbija!

"Nudili su mi u Grčkoj, odbio sam to odmah, nije to bilo ni pitanje za mene. Ja sam iz Srbije, ponosan sam jako na to. Želim da igram za Srbiju. Imam dosta godina pred sobom u kojima ću biti u reprezentaciji, nadam se. Da igram za srpsku reprezentaciju sa istorijom kakvu ima je za mene veliko zadovoljstvo i odgovornost", rekao je Pokuševski u podkastu "Alesto".

Pokuševski (213cm, 86kg) je prije odlaska u NBA ligu igrao za Olimpijakos. Bio je dio grčkog velikana i njegov talenat i sjajne fizičke predispozicije primetili su ljudi iz Oklahome. Na draftu 2017. godine napravili su i trejd sa Minesotom kako bi sa 17. pozicije izabrali srpskog igrača i njega vide kao jednog od nosilaca za budućnost tima. Rezultat im u ovom trenutku nije u prvom planu.

Pokuševski je, što se i očekivalo, karijeru u NBA počeo sa dosta oscilacija, pa je tako imao i kratku epizodu u razvojnoj ligi. Tamo se odlično pokazao, pa je brzo vraćen u prvi tim. Prošle sezone prosječno je bilježio 7,6 poena, 5,2 skoka i 2,1 asistenciju po utakmici.

