Velika pobjeda "zmajeva" – živi nada za Mundobasket! Francuska pala u Skenderiji poslije dva produžetka!

Igrači Adisa Bećiragića srušili su na domaćem terenu velikog favorita nakon dva produžetka!

Živi nada košarkaške reprezentacije BiH za plasman na Mundobasket 2023!

U sjajnom meču, koji je odlučen nakon dva produžetka, "zmajevi" su savladali Francusku, osvajača bronzane medalje na prošlom Svjetskom prvenstvu, 96:90 i pokazali da se još uvijek ne predaju u borbi za mjesto na planetarnoj košarkaškoj smotri!

Presudne poene, 25 sekundi prije isteka drugog produžetka, postigao je Aleksandar Lazić.

Ostao je reprezentativac BiH sam u korneru nakon pasa Džanana Muse, imao je dovoljno vremena da se namjesti na šut – i pogodi trojku kojom je zadržao nadu bh. reprezentacije da naredne godine, po prvi put, može da zaigra na Svjetskom prvenstvu!

BiH – FRANCUSKA 96:90 (28:14, 10:32, 21:5, 17:25, 7:7)

Odličnu partiju pružili su domaći košarkaši u prvih 15 minuta duela sa jednom od najboljih reprezentacija planete i timom koji pretenduje na osvajanje zlatne medalje na predstojećem Eurobasketu.

Od početka meča, bh. košarkaši su odveli meč u željenom smjeru i uz odličnu podršku sa tribina već poslije pet minuta stekli prednost od četrnaest poena (20:6). Stečeni kapital "ljubomorno" su čuvali sve do polovine druge dionice, kada je na semaforu pisalo 33:18, poslije čega su "trikolori" dodali gas...

U narednih nekoliko minuta, igrači Vensana Kolea kreirali su seriju 28:5 (!?) i za čas posla stigli do prednosti od osam poena sa kojom su ušli u drugo poluvrijeme.

Kada se činilo da je bh. tim izgubljen na terenu – uslijedio je demanti, viđena je briljantna serija bh. košarkaša!

Čak devet minuta (!?) gostujući sastav nije uspio da pronađe put do koša, dok je, sa druge strane, BiH postigla 20 poena i pred početak posljednjeg kvartala odmakla osam koraka (59:51) favorizovanom protivniku.

Puleni Vensana Kolea prišli su u par navrata na tri poena zaostatka (69:66, 74:71, 76:73), da bi na 15 sekundi do kraja, uz posjed za BiH, na semaforu pisalo 76:74.

Imao je BiH tim tada šansu da možda ovjeri pobjedu, ali je Jusuf Nurkić izgubio loptu, da bi na drugoj strani Evan Furnije pogodio za "iks" pet sekundi prije kraja.

Krenula je bh. selekcija u novi napad za pobjedu, ali ga nije iskoristila, pa se ušlo u dodatnih pet minuta – ali ni nakon njih nije bilo kraja!

Na minut i dvadeset sekundi do isteka produžetka, BiH je imala plus četiri (83:79), ali su Francuzi uspjeli to da nadoknade i na pola minuta do kraja dođu do egala.

Krenula je BiH nakon tajm-auta u napad za pobjedu, ali nisu uspjeli da upute šut na vrijeme, da bi u narednom ataku Francuza zvijezda Jute Rudi Gober napravio faul pri postavljanju bloka i omogućio domaćima da u preostale dvije sekunde stignu do pobjede.

Ipak, Musa nije uspio da pogodi trojku sa svoje polovine, pa je moralo da se igra još pet minuta koje je BiH, zbog pet ličnih grešaka, morala da odigra bez Jusufa Nurkića i Edina Atića, ali i koje je na sjajan način riješio prvotimac podgoričke Budućnosti.

Najviše poena u bh. timu postigao je Nurkić (21), drugi strijelac tima bio je Džon Roberson sa 18, dok je Džanan Musa u pobjedi učestvovao sa 17. U francuskom taboru prednjačio je Evan Furnije sa 24 poena, dok je iza njega bio Geršon Jabusel sa 16.

Ovaj kvalifikacioni ciklus BiH završava na omjeru 4-4, dok trećeplasirana Crna Gora ima 5-3.

Kvalifikacije se nastavljaju u novembru, kada će BiH prvo dočekati Mađarsku, a zatim gostovati večerašnjem rivalu.

BiH: Atić, Kamenjaš 9, Nurkić 21, Roberson 18, Vrabac, Čampara, Gegić 9, Halilović 12, Lazić 9, Musa 17, Penava, Sulejmanović 1. Trener: Adis Bećiragić.

FRANCUSKA: Kordinije 2, Furnije 24, Gober 10, Okobo 5, Jabusel 16, Albisi 2, Ertel 11, Žaite, Luvavu-Kabaro 4, M'Baje 4, Poirije 4, Tarpej 8. Trener: Vensan Kole.

