Srbija pala u drugom poluvremenu, Pešić zna razlog: Izgubili smo kontrolu meča, ali možda i to nije loše pred Eurobasket

Selektor Srbije Svetislav Pešić oglasio se poslije još jedne dramatične utakmice našeg nacionalnog tima.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Srbija je u meču u kome je pokazala dva lica uspjela da pobijedi Tursku, a poslije svega selektor Svetislav Pešić je pohvalio svoj tim prije svega zbog odlične odbrane. On je naglasio da je igra iz prvog dijela igre ono što želi da vidi i na Eurobasketu.

Sada Srbija drži treću poziciju u svojoj grupi, a to je ono što želimo! Baš treće mjesto vodi "orlove" na Mundobasket!

"Veoma važna pobkeda. Prvih 20 minuta je recept kako želimo da igramo na Evropskom prvenstvu. Odlična odbrana, najbolja do sada i veoma pametan napad. Ipak, to nije iznenađenje za mene. Znamo da imamo talenat u napadu i moramo da ponovimo to i da igramo odbranu kao u prvih 20 minuta", naglasio je selektor Pešić.

Srbija je posloke prvih 20 minuta vodila 19 razlike, ali na tri minuta do kraja Turska je uspkela da se vrati i izjednači. Ipak iskusnog stručnjaka nije začudio povratak našeg rivala.

"Drugo poluvrijeme? Razlog što smo izgubili kontrolu je turski tim. Nisu imali drugu opciju već da rizikuju, da igraju sa brzim šutevima, da igraju agresivnu odbranu, ne mogu da kažem da je svaki kontakt bio faul, ali bili su agresivni. Tu smo izgubili kontrolu utakmice, ali u sklopu naših priprema za Evropsko prvenstvo, možda to nije loše. Veoma je važno da smo se vratili. Pokazali smo ne samo pobjednički karakter, već smo znali u svakom trenutku u posljednjih pet minuta utakmice šta hoćemo da igramo. To je takođe još jedna pozitivna stvar za mene", zaključio je Pešić.

Poslije utakmice svoje utiske je podijelio i Marko Jagodić-Kuridža, krilni centar koji je odigrao neke jako bitne minute za naš tim.

"Imali smo perfektno prvo poluvrijeme. Znali smo da će biti teško da nastavimo tako da igramo. Oni su se vratili u drugom poluvremenu, pokazali su se i mogli su da se vrate. Mi smo pokazali karakter i pobijedili smo utakmicu. Jako bitan meč za nas i zbog toga smo jako srećni", rekao je on.