Jokićeva braća nastavila NBA rat - isprozivali su poznatog košarkaša!

Braća najboljeg srpskog košarkaša ponovo su se oglasili na društvenim mrežama, a u četiri tvita isprozivali su Markifa Morisa.

Izvor: Profimedia

Početkom novembra 2021. godine na NBA utakmici Denvera i Majamija dogodila se tuča koja je promijenila čitavu sezonu. Glavna vijest danima bili su Nikola Jokić i Markif Moris, košarkaš koji ga je isprovocirao i izazvao reakciju srpskog centra. Jokić ga je odgurnuo s leđa nakon inicijalnog kontakta, a o tome se danima pisalo širom svijeta.

Povrijeđeni Moris jako teško se oporavljao od te povrede i propustio je mnogo mečeva u nastavku sezone, a rat se sa terena preneo na društvene mreže. Tada su u centar pažnje stigla braća najboljeg srpskog košarkaša! Poznato je da oni prate većinu Nikolinih mečeva, a kod ljubitelja košarke imaju reputaciju momaka sa kojima se ne treba kačiti.

Kasnije su bili i na "revanšu" u Majamiju, gdje su "čuvali leđa" dvostrukom MVP-iju NBA lige, ali su pravu medijsku pažnju dobili zbog svog Tviter profila. Jokićeva braća Strahinja i Nemanja imaju zajednički nalog sa kojeg pišu, a sada su ponovo pokrenuli rat protiv Markifa Morisa koji se seli u Bruklin!

Pogledajte kako izgledaju poruke koje su ostavli na tviteru:

"Plači u Bruklinu, takođe. Plači, jer te je odgurnuo snagom bebe, plači", "Prekini da pričaš", "On ne može da ostane zdrav ni kad ga beba gurne. Nema dobre verzije, on je slab" i "Igrao je 11 godina u NBA, a Nikola ga je gurnuo kao beba i sad više nije dobra verzija sebe. Kako to?", napisala su braća Nikole Jokića na zajedničkom tviter nalogu koji je aktiviran poslije nekoliko mjeseci.

Ranije su ovaj nalog koristili da se raspravljaju sa neistomišljenicima ili da hvale partije jednog od najboljih košarkaša na svijetu, a sada ih je očigledno isprovocirao odlazak Morisa u Bruklin. Nema sumnje da će i na mečevima koje Denver Nagetsi budu igrali protiv Netsa u predstojećoj sezoni oni biti pored terena, da krajičkom oka motre na Markifa.