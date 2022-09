Srbinu je zabranio na Eurobasket i svi morjau da ga slušaju: Nikola je kod "kuma" NBA lige, plaše se i da mu se obrate!

O strogom predsjedniku Majami Hita Petu Rajliju, ikoni američke košarke, decenijama se priča kao o jako zahtjevnom funkcioneru, prethodno treneru i igraču. Ovog ljeta je Nikoli Joviću rekao da ne ide na EP, a njegove reakcije plaše se i mnogo iskusniji igrači.

Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat

Pet Rajli (77), predsjednik Majami Hita, bivši je igrač, trener i legendarni funkcioner o čijoj se disciplini, strogoći i pojavi u cjelini ispredaju bajke. Mada je među tim pričama mnogo iste, a jednu od takvih ispričao je i Judonis Haslem, igrač koji godinama ne nastupa za Majami, ali iz sezone u sezonu ostaje u timu i dobija novi ugovor, sa zadatkom da nove članove uči, a stare podsjeća na principe Hita – "rad, rad i samo rad".

Gostujući u jednom podkastu, on je živopisno pričao o Rajliju, koji ima i sjajan nadimak – "Kum" (po uzoru na istoimeni film, "The Godfather") NBA lige. "Pet Rejli je ikona. Znate, nikad nisam bio u strahu od bilo kog čovjeka, ali mislim da mu se nisam obratio tokom prve dvije godine u Majamiju. Bilo mi je nelagodno da to radim. Pet Rajli, takav lik. Mislim da to ljude odmah 'zakuca'. On je prosto je**ni Kum. Pobjednik, kao i ja, bez obzira na situaciju u kojoj se nađe. On nije bio najbolji košarkaš, nije bio ni najveći košarkaški trener, ali je sve šanse iskoristio do kraja. Nebo je bila granica", rekao je Haslem.

Ovog ljeta "Kum" je u Majami Hit doveo srpskog košarkaša Nikolu Jovića i rekao mu da ne nastupa na Eurobasketu jer ima velike planove za njega. Umjesto u dresu "orlova", doskorašnji biser Mege provešće kraj ljeta u Americi, gdje mu je Rajli dao ugovor i gde od njega očekuje da odmah počne da brusi svoj talenat, kako bi se što pre uklopio u sistem. Uostalom, koliko povjerenje ima u njega pokazao je i time što ga je odabrao u prvoj rundi drafta, kao 27. "pika".

"Nikola zna mnogo toga, posebno u napadu i zna da može da sve to unaprijedi. Naučiće neke druge stvari i pomisliće 'Vau mogu i to da uradim'. Sa stvari odbrane će dosta da uči, ima tu mnogo tehnika, kako se igra odbrana jedan na jedan, u piku i slično. Njegov paket vještina je sjajan, koliko daleko može da ide, zavisi od Nika. Jel mogu da te zovem Nik? Mogu. Super", rekao je Rajli na promociji srpskog košarkaša.

"IMAM 77 GODINA I MOGU VIŠE SKLEKOVA OD VAS"

Rajli je bio je igrač Lejkersa i šampion 1972, bio je asistent u istom timu i takođe šampion (1980), potom je osvojio četiri titule sa istom ekipom (od 1982. do 1988), a onda je taj uspjeh ponovio i sa Majamijem 2006. U međuvremenu je u Njujorku devedesetih stvorio jedan od najratobornijih timova u istoriji NBA lige, koje je vjerovatno samo Majkl Džordan sprečavao da se domognu vrha. Potom je u Majamiju uspostavio svoju kulturu rada, pobjeđivanja i to je dalo čitavoj franšizi titulu, kao i notu ozbiljnosti, po koje je verovatno najprepoznatljivija u NBA ligi.

"Prošla je bila sjajna. Bila je puna sjajnih priča i možemo da budemo veoma ponosni na nju", rekao je Rajli nakon što je Majami minule takmičarske godine završio u finalu Istočne konferencije, porazom protiv Bostona u "majstorici". Tri sezone unazad, ekipa je nastupala u velikom finalu (2020) u "bablu". "Žao mi je što se završilo kako jeste. Osećam obavezu da dovršim ono što stvaramo. Ako nešto gradimo tri godine, onda mislim da nam nisu potrebne još tri. Imamo sjajnog igrača u Džimiju Batleru, imamo veterane, sjajnu grupu i veoma me je zaboljelo kako smo izgubili u sedmoj utakmici. Nastaviću dalje, imam 77 godina i mogu da uradim više sklekova od vas. Možemo da odemo u salu da to testiramo", rekao je Rajli i stavio svima do znanja da ne planira da uskoro stane.