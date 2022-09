"Dok ne dođeš u Srbiju, ne znaš šta je navijanje!" MONDO intervju - Džoš je Izraelac, voli Srbe i zna Nikolu Jokića!

Džoš Halikman je oduševljen igrama Srbije i pred meč sa Izraelom se nada da će njegov tim uspjeti bar da bude dostojan rival "Orlovima". A Srbiju voli i vraća joj se - evo i zašto! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Privatna arhiva/Josh Halickman/Sports Rabbi

Srbija je pregazila Finsku u meču trećeg kola grupe D Eurobasketa, a sada nas očekuje duel sa Izraelom koji bi mogao da bude i najteži u grupi do sada. Pred ovaj meč na duelu sa Finskom veliki broj prisutnih izraelskih novinara prilazio je i oduševljeno pričao o igri Srbije, a jedan od njih jako dobro poznaje Srbiju!

Džoš Halikman, vlasnik i urednik uglednog izraelskog dvojezičnog portala "Sports Rabbi" (hebrejski i engleski) obožava Srbiju, srpsku sportsku kulturu, voli Beograd i stigao je da se upozna sa Nikolom Jokićem i podijeli mu nekoliko roditeljskih savjeta u Pragu! Naravno, prvo smo se dotakli Izraela i Denija Avdije.

"Dolazi veliki meč, a do sada je bilo mnogo dobrih mečeva. Duel Izraela i Finske je mislim bio najbolji meč, otišao je i u produžetak. Mnogo je pokazao naš tim u tom meču, prije svega dosta hrabrosti, a i u meču sa Holandijom su pokazali lukavost i hrabrost u duelu u kome su konstano bili u zaostatku", rekao je a onda objasnio zašto je Avdija toliko bitan:

"Mislim da veliku razliku pravi kada imate takvog igrača u timu kao što je Deni Avdija. Kad god imate NBA igrača on će preuzeti odgovornost na sebe. Čujete to od mnogo ljudi, od igrača, od trenera, da zasita pravi razliku kada tim ima NBA igrača. Neki igrači su mi pričali da to ne pravi razliku, ali ja kao neko ko je mnogo godina gledao evropsku košarku mislim da je to tako", počeo je Džoš Halikman svoju priču za MONDO.

Sada se Džoš nada da bi Deni Avdija u duelu sa Nikolom Jokićem mogao da se pokaže u pravom svjetlu i da povede svom tim barem ka neizvjesnoj utakmici sa Srbima.

"Sjećam se recimo meča Izraela sa Crnom Gorom gdje smo imali Nikolu Pekovića protiv Omrija Kaspija i samo smo u njih gledali. Nadamo se da će u narednom meču vidjeti duel Denija Avdije i Nikole Jokića, u neku ruku. Naravno, oni ne igraju na istim pozicijama i nisu na istom nivou. Jokić je dvostruki MVP NBA lige i mnogo bolji igrač, tu nema priče. Ali Deni će zbog svojih srpskih korijena i zbog njegovog oca Zufera Avdije biti dodatno motivisan. Zufer će biti ovdje i ova utakmica će za Denija na ličnom nivou mnogo značiti. Mislim da ćemo vidjeti izuzetno zainteresovanog Denija Avdiju. Danas iskreno nije odigrao onako kako se od njega očekivalo. Djelovao je van utakmice, kao da nije u napadačkom ritmu, saigrači mu nisu slali lopte, ali mislim da će uspjeti da ostavi taj meč iza sebe i da ćemo vidjeti Denija koga smo videli u prve dvije utakmice. Da li će to biti dovoljno protiv Srbije? Ne vjerujem, jer Srbija ima toliko fenomenalnih igrača", iskren je Halikman.

TOLIKO ZVIJEZDA, A TAKAV TIM!

Izvor: Privatna arhiva/Josh Halickman/Sports Rabbi

On je gledaći sa strane, pored terena bio zaista oduševljen igrom Srbije. U nekoliko dana koliko smo u Pragu mnogo smo pričali i uvijek je hvalio naš tim, a evo šta mu je najviše zapalo za oko kod ove ekipe.

"Gledajući Srbiju vidio sam prije svega da igraju sjajnu timsku košarku iako imaju toliko sjajnih individualaca i zvijezda. Znaju da igraju zajedno i Nikola Jokić koji inače ne igra za nacionalni tim, kao i Vasilije Micić koji ne igra u 'prozorima', umiju da igraju sa ovim timom i tako dobro razumiju jedni druge. Vidjeli smo to u prve dvije utakmice, oni se igraju sa ostalim timovima. Mogu da daju gas kada je potrebno, mogu da prikoče, mogu da idu iz prve u petu brzinu u nekoliko sekundi i mislim da je to zasluga trenera koji je toliko iskusan i koji zna kako na pravi način da ih "pritisne". Vidjeli smo da su nekoliko puta upali u problem kada su se previše opustili i nisu bili dovoljno skoncentrisani, ali mislim da će protiv Izraela biti potpuno fokusirani, pogotovo jer znaju da je tu jedan NBA igrač kao Deni Avdija tu i znaju kako je odigrao prva dva meča."

Deni će biti dobar, Svetislave doniraj nam pobedu! "Mislim da ćete videti Denija Avdiju kako igra odličan meč. Vjerujem da će Gaj Pnini biti jako bitan, a danas ga uopšte nismo vidjeli za 12 minuta na terenu. Ključ za Denijevu igru na ovom meču je Gaj Pnini. Zašto to mislim? Deni je jako emotivan, on je dobro dijete, voli ono što radi, najviše se trudi i nekada mu treba neko iskusniji da ga spusti na zemlju. Gaj Pnini je taj čovjek. Vidjeli smo ga u prethodnim utakmicama da to radi, Pnini stalno priča sa Avdijom. To će biti veliki faktor. Ne očekujem da Izrael pobijedi, mislim da to niko ne očekuje, osim ako Svetislav Pešić odluči da je dobro za Srbiju da izgubi jedan meč. Možda "donira" pobjedu Izraelu, a ne Finskoj, ali mislim da ćete vidjeti Denija Avdiju i Gaja Pninija u najboljem izdanju", rekao nam je Džoš pred meč Izraela i Srbije.

Kako stvari stoje, izraelska štampa piše da trener Gaj Gudes neće udvajati Nikolu Jokića, sa čim se naš sagovornik nikako ne slaže.

"Dosta ljudi je reklo da ne bi udvajalo Nikolu Jokića, ali ja bih to uradio. Pokušao bih da mu presječem linije dodavanja, ali mislim da će filozofija biti da ga ne udvajamo i da probamo da nas pobede ostali igrači. Ali mislim da je Jokić toliko bitan u napadu i sve ide kroz njega", kratko je analizirao izraelski novinar za MONDO, pa nastavio:

"On ima toliko oružja kojima može da napadne i toliki je profesionalac. Pogledate ga sada na terenu. Više od sat vremena je ostalo do meča i samo jedan srpski igrač je na terenu i to je Nikola Jokić. Mislim da to dovoljno govori o tome kakav je profesionalac."

IGRAO SE SA JOKIĆEVIM KLINCIMA!

Izvor: Privatna arhiva/Josh Halickman/Sports Rabbi

Svratio je naš sagovornik i do hotela u kome se nalazi srpska ekipa, gde je imao priliku da se upozna sa Nikolom Jokićem, Vasilijem Micićem, pa čak i sa jednim od braće Nikole Jokića! O našem timu prije svega kaže da su opušteni i samopouzdani.

"Vrlo su opušteni. Sa jedne strane su jako kontrolisani od strane menadžmenta i PR-a, ne dozvoljava se svakom igraču da priča, ali bio sam u hotelu i vidio sam Nikolu Jokića i Vasilija Micića kako se igraju sa djecom. Oni su bili tu u podne, zabavljali su se sa djecom i mislim da je to dobro i da to pokazuje koliko su samopouzdani. Uspio sam da se slikam sa Nikolom Jokićem, što je bilo jako kul i mogao sam da pričam sa njim i njegovim bratom o djeci i tome kako brzo rastu, jer su se tada igrali sa svojom djecom koja su još uvijek bebe", ispričao nam je Džoš.

Da li su previše opušteni?

"To je bilo zanimljivo, ali veoma su opušteni. Da nisu previše opušteni? Da budemo iskreni, nije ovo baš najjača grupa, a kako će ove igre u grupi da se prenesu na nokaut fazu, to bi bila moja jedina briga oko ovog tima. Ali imaće nekoliko teških testova u posljednjim mečevima, vjerujem da će ih Izrael namučiti, ali opet, kvalitet Srbije je zaista superioran", istakao je on.

MI ZNAMO KAKO JE VAMA SRBIMA, KAD VAS SVIJET NE CIJENI!

Izvor: Privatna arhiva/Josh Halickman/Sports Rabbi

Nije samo na ovom Eurobasketu naš sagovornik imao iskustva sa Srbijom, on je već dva puta dolazio u Beograd i praktično se zaljubio u naš najveći grad!

"Da! Bio sam na košarkaškom i fudbaskom meču Crvene zvezde. Sjajno sam se proveo oba puta, jedan meč je bio na "Marakani", što je bilo sjajno. To je bio obični ligaški meč, a bilo je fascinantno. Ja sam čovjek koji voli da dođe na meč nekoliko sati ranije, pa sam dobio sam priliku da pričam sa nekim navijačima, bilo je kul. Poslije toga sam bio i na evroligaškom duelu Crvene zvezde i Makabija iz Tel Aviva, Džejms Feldin je odigrao sjajno, što je kasnije često radio u dresu Hapoela iz Jerusalima. Bilo je jako zabavno, igrali su u "Beogradskoj areni", bilo je više od 10.000 ljudi i navijači su bili iznad terena, ali naravno kada se igra u "Pioniru" onda budu na samom terenu... Ali stvarno je bilo sjajno, atmosfera je bila sjajna i ljudi stvarno vole košarku", opisao nam je svoja dva puta u Beograd.

Ipak, nije mogao da odoli da ne vidi "Pionir". Među izraelskim ljubiteljima košarke to je prava svetinja!

"Imao sam priliku da zapravo odem do "Pionira", ušunjao sam se sa svojim sinom koji je fotograf jer su vrata bila otvorena i nikoga nije bilo. Napravili smo neke nevjerovatne fotografije u areni. A "Pionir" je nama u Izraelu jako bitna hala jer je Makabi tu osvojio prvu evropsku titulu '77 sa Mikijem Berkovicem, Talom Brodijem...To što sam uspio da uđem i da budem na istom terenu, da gledam iste tribine na kojima je bilo toliko istorije... Skoro sat vremena smo bili unutra, a nikoga nije bilo briga, pustili su nas. Sjajno smo se proveli moj sin i ja, osjetili smo kao da smo putovali kroz vrijeme", rekao nam je Džoš u dahu i "zapretio":

"To nikad ne smiju da sruše! Ako iko ikada to pomene treba ga zatvoriti u ludnicu!"

Osim košarke svidio mu se i grad, ali prije svega Srbi! Dosta ih je upoznao radeći kao sportski novinar i funkcioner u Izraelu, a pogotovo je dobro upoznao golmana našeg nacionalnog tima Predraga Rajkovića.

"Šetali smo po gradu, vozili smo se brodom i mislim da generalno Izraelci jako vole Srbiju i mislim da volimo Srbe. Mnogo vremena sam proveo sa Predragom Rajkovićem kada je igrao za Makabi Tel Aviv, a ja sam tamo radio. On mi je stvarno objasnio kako je to biti iz Srbije. Mi iz Izraela znamo istoriju Srbije i cijenimo vas jer znamo kako je to kad prolazite kroz ratove i frustracije, kada ste često autsajder i kada vas ne cijene dovoljno u svijetu. Mislim da dvije zemlje imaju mnogo toga zajedničkog i istorijski mogu da se povuku mnoge paralele", objasnio je on.

Najstarijeg sina je već doveo u Beograd, a sada planira da dođe već u novembru i da ponovo gleda Evroligu u Areni. Ovoga puta gledaće Partizan, a nada se da će povesti i svoja dva mlađa sina, Jer - ako nisi bio u Srbiji, kao da nisi gledao utakmice!

"Plan je, ako Bog da, ako se sve odvije kako treba da dođem na meč Makabija i Partizana u novembru. Naravno kod nas stvari uvijek mogu da se promene, može da izbije sljedeći rat, ali to je plan. Toliko mi se svidelo u Srbiji da hoću da povedem i svoja druga dva sina. Oni sada takođe rade sa mnom u "Sports rabiju" i želio bih da ih obojicu povedem da to osjete. Mislim da svako ko voli sport, fudbal i košarku, mora da dođe u grad kao Beograd i u zemlju kao što je Srbija, da bi stvarno shvatio šta znači biti navijač", završio je svoju priču za MONDO Džoš Halikman.