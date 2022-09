Katastrofa za Turke, Šejn Larkin napustio Eurobasket: Ataman objasnio sve o Amerikancu - neće se ni vratiti na turnir?!

Najbolji poenter turskog tima otišao je na preglede u Istanbul i teško će se vratiti, otkrio Ergin Ataman.

Izvor: MN PRESS

Selekcija Turske poražena je od Španije u posljednjem meču grupne faze, ali oni imaju i veći problem pred nastavak Eurobasketa! Nakon što su takmičenje u grupi završili kao drugoplasirani tim grupe i otišli u dio kostura za koji vjerujemo da će sutra popuniti Srbija, Turci su saznali katastrofalne vijesti - ostaju bez Šejna Larkina!

Naturalizovani Amerikanac najbolji je igrač tima, ali se zbog povrede prstiju šuterske ruke umjesto sa ekipom u Berlin seli u Istanbul, gdje će biti podvrgnut lekarskim pregledima. Po trenutnim procenama, male su šanse da se on vrati na turnir! O tome je odmah nakon meča protiv Španije govorio selektor Ergin Ataman.

"Šejn ima veliki problem sa prstima. Odmah će sada privatnim avionom otputovati za Istanbul na magnetnu rezonancu. Doktor će sutra provjeriti njegovu situaciju", rekao je Ergin Ataman koji Larkina godinama trenira i u Efesu.

Izostanak Larkina bio bi katastrofalan udarac za Tursku koja u svom timu nema zamjenu za jednog od najboljih bekova evropske košarke. Bez njega će im šanse za neku od medalja - što je san sa kojim su došli na Eurobasket - biti značajno smanjene.

"Psihološki, Larkin nije spreman. U njegovim mislima je situacija oko šuterske ruke. On se trudi, daje sve od sebe, ne može ništa da mu se zamjeri, ali je problem što sa ovakvom njegovom povredom nemamo rezervnu opciju, nemamo nikakav doprinos. Šejn je sjajan igrač, pokazao je to u posljednje četiri godine, ali u njegovim mislima sada je samo povreda. Nadam se da nije ništa ozbiljno, međutim, problem sa prstima postoji. Mi idemo večeras za Berlin, a on ide za Istanbul", ispričao je selektor Turske.

Problemi Šejna Larkina bili su primetni i u dosadašnjem dijelu turnira, pošto on u dresu Turske nije uspio da ponovi partije iz Efesa. Iako se Amerikanac rođen u Sinsinatiju trudio da pomogne nacionalnom timu, njegov učinak nije bio na visokom nivou. Pogađao je samo trećinu uzetih šuteva i prosječno bilježio tek 9,2 poena na meču.