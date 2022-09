Panika - Dončić se povrijedio, ne može na teren! Slovenci strepe: Dragić aut dva mjeseca, a Lukin zglob... (VIDEO)

Slovenci su u problemu, jedan bitan igrač im je ispao sa turnira, a Luka Dončić nije mogao da trenira zbog problema sa gležnjem. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Reprezentacija Slovenije je teže nego što se očekivalo savladala Belgiju u osmini finala Eurobasketa, a na tom meču je osim neizvjesne završnice tim Aleksandra Sekulića ostao bez jednog igrača! Povrijedio se Zoran Dragić koji nije trenirao dan kasnije.

Na treningu smo vidjeli i Luku Dončića, ali pored terena! Dok su ostali trenirali, on je sjedio sa Lukom Rupnikom sa kojim je ćaskao na klupi. Kada je izlazio sa treninga moglo je da se vidi da na desnom skočnom zglobu nosi ogromnu kesu sa ledom. Poslije treninga smo pitali trenera Aleksandra Sekulića kakva je situacija.

On je otkrio da je Zoran Dragić koji je imao problem u duelu sa Belgijom sigurno završio prvenstvo, dok se nada da će sa Dončićem sve biti u redu.

"Ja se nadam da nije, mislim da svi u toj fazi takmičenja imaju neke male povredice pogotovo kada je dozvoljena igra sa ovakvim kontaktom. Poznaju se posljedice toga, ali osim Zorana nema niko ozbiljnih problema. Zoran Dragić je defintiivno aut, on ima dosta tešku povredu kvadricepsa, mislim da je dosta da je dva mjeseca pauza za njega", rekao nam je Sekulić.

Pogledajte kako je izgledao Dončić na treningu:

Pogledajte 00:53 Luka Dončić trening Slovenije

Ovoj ekipi odsustvo jednog igrača poput Zorana Dragića pravi velike probleme, a tek ako Dončić ne bude dobro...

"Sigurno će se poznati njegovo odsustvo, zato je on bio tu. Moraćemo da nađemo rješenje i za to, neki drugi igrači moraju da preuzmu njegovu ulogu i svako mora za neki procenat više da pojača svoju energiju da se ne poznaje njegovo odsustvo", istakao je on.

Slovenija svoj meč četvrtfinala sa Poljskom igra u srijedu od 20.45, a do tada će svi gledati u skočni zglob Luke Dončića i nadaće se da će on biti dobro.