Otišao iz Partizana, zaigrao sa Gasolom, pokazao zube Real Madridu! Dušanov debi za pamćenje u španskoj ligi

Dušan Miletić ostavio odličan utisak na takmičarskom debiju za Đironu protiv Real Madrida

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji centar Partizana Dušan Miletić imao je odličan debi u španskoj ligi Endesa. Iako je njegova Đirona izgubila od Real Madrida 88:94, srpski košarkaš ubacio je 13 poena uz pet skokova, igrajući kraj legendarnog saigrača Marka Gasola, koji je ubacio 21, uz po sedam asistencija i skokova. Ipak, na drugoj strani je bio sjajni Mario Hezonja, da sa 23 poena spriječi iznenađenje, zajedno sa još jednim novim igračem "kraljevskog kluba", Džananom Musom, koji je ubacio 15.

Miletić je ovog ljeta napustio Partizan posle tri godine, nakon sezone u kojoj nije imao minutažu kod Željka Obradovića, pa je u ABA ligi odigrao samo pet mečeva, u Evrokupu samo jedan i zato rastanak nije bio iznenađenje. Zajedno sa njim, za španski tim debitovao je i hrvatski talenat Roko Prkačin, koji je donedavno igrao za Cibonu. Njih dvojica imaće šansu da uče od Gasola, koji je 2019. vodio Španiju do titule prvaka svijeta u Kini, ali i od slavnog trenera Aita Renesesa, koji je sjeo na klupu tima velikog imena, koji je prošle sezone prvi put izborio plasman u prvu ligu Španije. Aito je utakmicom protiv Reala ostao zvanično najstariji trener u istoriji španske lige, jer ima 75 godina, devet mjeseci i osam dana, čime je oborio rekord Svetislava Pešića od 70 godina, 10 mjeseci i dva dana, koliko je imao kada je posljednji put vodio Barselonu u sezoni 2019/20.

"Mark Gasol nam donosi svoju žrtvu, trud i zahtjeve, kao i svakog dana. Sve to je ključno da ovaj tim igra dobro", rekao je poslije tijesnog poraza Aito, koji je prethodnih godina (od 2017. do 2021) ostvario fenomenalne rezultate sa Albom, osvojio dvije titule i bio zvanično najbolji trener Evrokupa (drugi put u karijeri). Legendarni stručnjak je čak devet puta bio prvak Španije, u razmaku od 1987. do 2001, i to sve vrijeme na klupi Barselone. Dušan Miletić (24) definitivno ima od koga da uči i da napreduje - i na terenu i van terena. Doduše, on je ovako dobre igre nagovijestio i tokom priprema, jer je i u susretu protiv Barselone zablistao i ubacio čak 25 poena.

Sa druge strane, početak sezone donio je i tenziju njegovom timu, jer je Mark Gasolu isprva bilo zabranjeno da bude registrovan zato što obavlja dvije funkcije u klubu čiji je predsjednik-igrač. Ipak, na kraju ipak postignut kompromis i NBA šampion sa Torontom nesmetano je nastupio za tim u kojem će izvjesno završiti karijeru - i to očigledno u velikom stilu.