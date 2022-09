Šeka pitali za s*ks skandal, on sve priznao: I sada sam na dnu, to me je potpuno ubilo!

Šekil O'Nil je zbog nevjerstva izgubio svoju porodicu, a sada je povodom skandala oko Imea Udoke emotivno pričao o tome.

Izvor: Profiemdia/Twitter/screenshot/ClutchPointsApp

Skandal oko Imea Udoke i dalje potresa NBA ligu i stalno se priča o tome. Trener Bostona je suspendovan jer je imao seksualne odnose sa Alison Forster, zaposlenicom u stručnom štabu Seltiksa. O tome su nedavno pričale najveće zvijezde tima, a sada se oglasio i Šekil O'Nil.

U emotivnoj ispovijesti je rekao da ne želi da osudi Imea Udoku jer je i on radio iste stvari, a na to se nadovezao pričom kako mu se zbog toga raspao brak.

"Serijski sam varao suprugu. Bilo bi ludo i blasfemično da dođem ovdje i budem bomastičan. Ne mogu to da uradim, znam te ljude lično, znam kroz šta prolaze jer sam i ja prošao kroz mnogo toga", počeo je Šek.

On se od svoje žene Šoni prvo razveo 2007. godine, ali je taj razvod poništen, da bi se par konačno rastao 2009. na njen zahtjev. Tada su "nepomirljive razlike" stavljene kao razlog razlaza, a sada je o tim "razlikama" pričao i O'Nil.

"Ja sam to radio, bio sam najbolji u tome. Nisam ponosan zbog toga, zbog toga sam izgubio sam porodicu zbog toga, zbog toga sam izgubio jako važne godine sa mojom djecom jer sam to radio. Zbog toga odbijam da pričam šta je neko trebalo ili nije trebalo da uradi. Ali da odgovorim na pitanje, naravno da nije bilo vrijedno toga. Reći ću vam i zašto. Najsrećniji dani mog života su bili kada sam dolazio kući, a šest različitih ljudi me je zvalo: 'Tata, tata, tata!'. Zaboravite novac, kola, zaboravite i titule., Pogotovo kada su bili mali i kada su me čekali poslije mečeva", rekao je on i nastavio:

"Neću da koristim riječ na d (depresija prim. aut.) jer znam da mnogo ljudi pati od toga, ali kada sam to izgubio često sam bio potpuno na dnu. Čak sam i sada ponekad potpuno na dnu, pogotovo kada sam sam u svojoj kući u Orlandu koja ima 6.500 kvadrata sam. Nikoga nema. A kuću sam napravio za djecu. Kada sam to izgubio jer sam bio glup to me je ubilo. Naravno da to nije vrijedno", završio je Šekil O'Nil.

