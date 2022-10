INTERVJU: Ko je Kobi iz Gane i zašto obožava Nemanju Vidića! Ben Bentil za MONDO o šoku na "Marakani" i Premijer ligi!

Gdje god da ode piše istoriju! Ben Bentil je bio prvi Ganac u NBA, a sada je prvi košarkaš iz Gane u Crvenoj zvezdi. To ste možda i znali, ali to da obožava Nemanju Vidića, to je prvi put otkrio za MONDO!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda čeka da počne još jedna evroligaška sezona, a u njoj će prvi put tim sa Malog Kalemegdana u svojim redovima imati košarkaša iz Gane! Ben Bentil je poslije dvije evroligaške sezone u Panatinaikosu i Olimpiji iz Milana odlučio da mu naredno odredište bude Beograd.

Teško da znate još nekog košarkaša iz Gane, to je jedna od rijetkih država koja još uvijek nema ni svoju reprezentaciju u ovom sportu, pa je logično pitanje, kako se novi krilni košarkaš crveno-bijelih zaljubio u igru pod obručima?

"Ja sam se u srednjoj školi zaljubio u ovaj sport i to sam iskoristio. Radio sam vrlo vrijedno jer sam znao da to može da pomogne meni i mojoj porodici da imamo bolji život", počinje svoju priču za MONDO Ben Bentil.

Zapravo, za sve je zaslužan Kobi Brajant, ali ne onaj za koga svi znate, nego Kobi Brajant iz Gane! Čovjek koga tako zovu i koji je legenda košarke u toj državi na obali okeana bio je prvi trener našeg sagovornika.

"Mimi Falkoner, on je legendarna figura u Gani. Zovu ga "Kobi Brajant iz Gane", on mi je kao stariji brat. Zavolio sam košarku gledajući njega. Dok sam ga gledao mnogo sam bio mirniji u glavi i sada kada sam na terenu moj um je smiren", priča nam Bentil.

Njegova veza sa Ganom je jaka, pa je tako i u Beograd stigao pravo iz domovine!

"Svakog ljeta idem u Ganu i organizujem košarkaške kampove za djecu. To je moja zemlja, ona me je stvorila. Ja sam iz Gane i veoma sam ponosan, hoću da svi znaju da sam potpuno iz Afrike. Ako mogu da pomognem da se razvije košarka tamo, ako mogu da utičem na djecu i na zajednicu da mi se približe, da se zabavljaju sa mnom i da se bave sportom koji ja volim to je za mene sjajno."

Afroamerikanci pišu istoriju košarke, sada je jedan od najboljih košarkaša na svijetu Janis Adetokumbo, Grk afričkih korijena, ali zašto nam sama Afrika ne daje takve košarkaše?

"Ima mnogo talenta u Africi i ljudi moraju da odu tamo i pronađu te talente. Jedan od mojih planova sa fondacijom je da pomognem klincima da prikažu svoj talenat jer tamo ima mnogo nadarene djece koja su skrivena. To što igrači kao Janis Adetokumbo i Džoel Embid ovako igraju i dominiraju to konačno donosi pažnju Africi, pažnju koja mora da ima."

Ipak, da bi Afrika i u košarci iskoračila kao u nekim individualnim sportovima poput atletike, mnogo toga bi moralo da se promijeni, prije svega da na "crni kontinent" stigne prosperitet i finansijska stabilnost. Jer u uslovima u kojima je novi krilni košarkaš Zvezde odrastao nije lako uspjeti!

"Odrastao sam u jako nezgodnom i teškom kraju, tu moraš da budeš čvrst da bi preživio. Imao sam sreće što sam imao jaku majku koja je vodila računa o nama, njenoj djeci. Starala se da sve bude dobro za nas, pokušavala je da nam sve olakša. Ali znamo koliko je bilo teško, ja i mojih četvoro braće i sestra odrasli smo prilično siromašni. Prilično, prilično teško, ali na kraju sam uspio i zbog toga volim da vratim nešto mojoj zajednici, da uradim nešto za njih", objasnio je Bentil za MONDO.

SA OKEANA NA RIJEKU, PA PRAVO PRED "DELIJE"

Iz Afrike je stigao u Beograd, to jest iz svog rodnog grada Sekondi Takoradija koji se nalazi na obali Atlantskog okeana. I opet je otišao pravo do vode.

"Živim u Beogradu na vodi, tako da bukvalno živim na rijeci. Tek sam stigao, nisam još upoznao mnogo mjesta i nisam vidio sve. Za sada sam zavolio Beograd, lijepo je, restorani su sjajni i još sve obilazim", priča nam o Beogradu prvi Ganac u istoriji KK Crvena zvezda.

Prošle sezone je igrao u Milanu, ali je prije toga dvije godine dijelio svlačionicu sa jednim od najvećih pojačanja Partizana ovog ljeta Janisom Papapetruom.

"Naravno, razgovarali smo jer je "Kej Pi" moj jako dobar prijatelj. Stalno pričamo i svi su mi govorili sjajne stvari o Beogradu, a ja sam se fantastično osjećao svaki put kada bih dolazio i kada bih igrao protiv Crvene zvezde. Jedva čekam da krene", rekao nam je u dahu Bentil, a onda prokomentarisao atmosferu koju očekuje na tribinama:

"Biće ludo i tome se radujem. Do sada su navijali protiv mene, sada će, nadam se, navijati za mene!"

Što se terena tiče, u jednom intervjuu je sebe opisao kao "dobroćudnog siledžiju" pa nas je zanimalo šta to tačno znači.

"Svi znaju kako ja igram. Ja sam dobra osoba, ali kada igram ja sam pomalo... Jako sam zloban! To pokazuje kulturu ovog tima, to je košarka kakvu volim – defanziva, grubost, čvrstina... To je košarka u kojoj uživam, uklopiću se jako dobro, nadam se da ćemo svi ostati zdravi i da ću pomoći ovom timu da pobjeđuje", objasnio je novi krilni igrač Zvezde.

Ozbiljnu košarku počeo je da igra na koledžu Providens gdje je u prvoj sezoni bio igrač sa kraja klupe, a onda je eksplodirao i odjednom postao prva violina. Kako?

"Sve je do samopouzdanja. I u prvoj godini sam igrao dobro ali je bilo starijih igrača koji su bili ispred mene kao što su moji najbolji prijatelji Kris Dan i Ladonte Henton...Kada je Ladonte otišao, ja sam uspio da popunim njegovo mjesto u timu i igrali smo dobro."

Ušao je u istoriju 2016. godine kada su ga draftovali Boston Seltiksi. Kao 51. pik postao je prvi draftovani košarkaš iz Gane, ali s obzirom da je Boston na istom draftu uzeo Džejlena Brauna, Geršona Jabuselea i Abdela Nadera, nije zaigrao za Seltikse. Ipak kasnije je sa tri meča sa Dalas ušao u istoriji u kao prvi Ganac sa NBA minutima!

"Za mene je to bilo ogromno dostignuće, to što sam draftovan, što su mi prozvali ime, što sam izašao na tu scenu... Samo 60 ljudi je prozvano te noći, a ja sam imao sreće da budem 51. pik. Bio sam blagosloven i sada se mnogo djece ugleda nam mene. Oni vide da sam ja iz njihove zemlje, njihovog kraja, a da sam stigao do NBA. To je zaista sjajno", priča nam ushićeni Bentil, koji u Beogradu ima velike planove.

Prvi od njih je da konačno završi fakultet, jer kako kaže, svjestan je da neće igrati košarku zauvijek.

"Sada ću završiti školovanje i to mi je jako bitno, veliki dio mene. Nećemo zauvijek igrati košarku, tako da kada se oprostim od igranja, želim da imam dobar posao. Obrazovanje je jako bitno, mislim da je ključno. Ja nisam želio da budem sportista kada sam odrastao, obrazovanje mi je bilo na prvom mjestu, ali sam se zaljubio u sport usput", otkriva Bentil za MONDO.

OBOŽAVA VIDIĆA I JUNAJTED, A KADA JE STIGAO NA "MARAKANU"...

U mladosti je u Gani igrao odbojku i fudbal prije nego što se zaljubio u košarku, a čim je stigao u Beograd otišao je na "Marakanu"!

"Kada sam došao, čim sam sletio otišao sam na meč kvalifikacija za Ligu šampiona koji je Crvena zvezda nažalost izgubila. Obožavam fudbal, još uvijek ga ljeti igram, a kada imam šansu ponekad igram i odbojku", priča nam on, a onda pominje Nemanju Vidića:

"Volim fudbal, moj omiljeni tim je Mančester junajted i stalno gledam englesku Premijer ligu. Obožvao sam Nemanju Vidića dok je igrao. Igram i FIFA, ne znam da li igraš FIFU, ali ako budemo igrali izgubićeš!"

Morali smo da ga pitamo – kako je bilo na stadionu "Rajko Mitić"?

"Pfff... Uh, vau, vau.. Čovječe... Znao sam, igrao sam protiv Crvene zvezde ovdje i znao sam kakvi su navijači, ali taj stadion je bio nevjerovatan. Bio sam u fazonu: "J*bote!"Oduševio sam se kako su podržali svoj tim do kraja i na kraju čak i kada su izgubili bili su iza njih. To jako znači igračima, da znaju da će navijači biti na tvojoj strani ako daš sve od sebe, bez obzira na rezultat", opisuje nam svoj doživljaj stadiona Ben Bentil i žali, jer se nije okrenuo fudbalu:

"Kada igram fudbal ja sam napadač, jako dobar napadač! To je trebalo da uradim, da se fokusiram na fudbal. Možda bih igrao u Premijer ligi za Mančester junajted sada, za veliki novac!"

I na kraju, navijačima koje poziva da sa "Marakane" dođu i u "Pionir" poručuje:

"Obećavam da ćete me vidjeti da se borim. I danju i noću, ja sam borac i to je jedna stvar koju od mene mogu da očekuju. Borićemo se!"

Crvena zvezda novu evroligašku sezonu počinje od 19:30 kada će se sastati sa prvakom Evrope Anadolu Efesom, a tu će Bentilova energija i prije svega beskompromisna defanziva itekako biti potrebna. Prvi put ćemo ga vidjeti na najvećoj sceni u crveno-bijelom dresu i možemo biti sigurni samo u jedno. Boriće se kao lav!