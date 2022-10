Dvajt Hauard se više ne zove tako! Lekcija NBA legende promijenila karijeru čuvenog centra: Rekao mi je - ti nisi taj!

Kurt Rembis je prišao Dvajtu Hauardu i objasnio mu - on više nije Dvajt Hauard!

Nekada je bio možda i najdominantniji igrač NBA lige a sada je bez angažmana. Prošlu sezonu je Dvajt Hauard završio u Filadelfiji, a već posljednjih šest godina je promijenio ulogu i sve je manje bitan u svojim timovima. U početku nije bilo lako da se to prihvati, ali je onda jedan legendarni NBA centar sa nekoliko rečenica sve objasnio!

Kada je Hauard došao u Lejkerse drugi put u karijeri 2019. godine i dalje je želio da se pita u svom timu, a onda je nekadašnji Ol-Star Lejkersa Kurt Rembis došao na trening.

"Kurt Rembis mi je rekao: 'Ti više nisi Dvajt Hauard' i to me je zaista jako udarilo! Shvatio sam da moram da začepim usta i da radim ono što mi kažu. A to je bilo jako teško!", ispričao je Hauard.

Osmostruki Ol-star, tri puta najbolji defanzivac NBA lige je shvatio šta se od njega traži, prosječno je bilježio 7.5 poena za 18 minuta prosečno na terenu i osvojio je prsten sa Lejkersima!

Prošle sezone bio je rezerva Džoelu Embidu i dokazao je da kada odmara zvijezdu poput Kamerunca može da bude itekako opasan. Sada ima 36 godina i na nekoliko nedjelja do početka nove sezone i dalje je bez angažmana.

