Isplivao snimak tuče na treningu NBA šampiona: Veteran se novoj zvijezdi unio u lice, cijeli tim morao da ih razdvaja!

Drejmond Grin je poznat kao neko ko često pravi incidente, ali do sada ih nije pravio sa saigračima. Za sve, ipak, postoji prvi put!

Ono o čemu se spekulisalo, sada je i potvrđeno, na treningu Golden Stejta potukli su se Drejmond Grin i Džordan Pul! Sada je procurio snimak na kome se jasno vidi njihov sukob.

Kao što je Šams Čaranija sa portala "Atletik" ranije i pisao do sukoba je došlo tako što je došlo do unošenja u lice. Ipak, za razliku od njegovog teksta na snimku se vidi da do koškanja nije došlo nakon obostranog provociranja, već da se Grin unio mladom Pulu u lice.

Dok je trajao trening odjednom je krilni centar "Ratnika" riješio da priđe šuteru svog tima koji je bio iza koša. Unio mu se u lice, a Pul to nije želio da trpi i odgurnuo je iskusnog defanzivca. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nakon toga su saigrači krenuli da se umiješaju i razdvajali su dvojicu igrača, a iako se klub povodom svega ovoga još uvijek nije oglasio sigurno je da će obojica košarkaša biti novčano kažnjena.

Grin je veteran i sada počinje svoju 12. sezonu u NBA ligi, a sve ih je odigrao u Golden Stejtu. Sa druge strane Pul je dio mlade garde u ekipi i draftovan je kao 28. pik prve runde drafta 2019. godine i prošle sezone je eksplodirao.

