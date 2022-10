Ovakvog igrača niko ne može da čuva: Ima 220 centimetra, trči kao bek, šutira i pogađa! (VIDEO)

Fantastični nastupi mladog francuskog igrača Viktora Vembanjame privukli su mnogo pažnje.

NBA liga će tek upoznati novo košarkaško čudo! Francuski košarkaš Viktor Vembanjama (18), novi igrač Metropolitansa i prošlosezonsko čudo Asvela u Evroligi pronašao je način da se pokaže Amerikancima. Na prijateljskim mečevima njegovog novog tima i Razvojnog tima NBA G lige Viktor je bio impresivan.

Krilni centar koji ima čak 220 centimetara ubacio je na dva meča protiv američkih talenata čak 73 poena, a dominirao je u gotovo svima aspektima igre. Bio je fantastičan u skoku i blokadama, što se od igrača njegove visine i očekuje, ali isticao se i dodavanjima, nevjerovatnim trčanjem u tranziciji, šutem za tri poena...

To je posebno zanimljiv dio njegove igre jer se čini da njegove pokušaje niko ne može da brani! Na društvenim mrežama pojavili su se hit snimci Viktora Vembanjame kako šutira trojke iz dotrčavanja, a čak ni u NBA ligi ne postoje igrači koji bi uspjeli da izblokiraju ovakav pokušaj. Viktor se fantastično kreće, a zatim loptu upućuje ka košu sa ogromne visine... Pogledajte kako to izgleda:

Što se samog Viktora tiče, on nije siguran da su ga ljudi koji ga "hajpuju" na društvenim mrežama stvarno gledali. Godinama je igrao fudbal i čini se da mu je to omiljeni sport, a u košarci osjeća pritisak zbog svoje nevjerovatne visine. "Ne interesuje me ono što ljudi primjećuju i govore o meni. Moram da ostanem usredsređen na svoju igru i ni na šta više, da bih tako poboljšao svoj napredak. Ljudi vide da sam visok i to im je dovoljno da kažu da sam talenat, a zapravo pišu o meni iako me nikad nisu vidjeli", rekao je Francuz.

Iako se predviđalo da će biti prvi izbor na draftu, Viktor je odlučio da ne krene u SAD već da potpiše dugogodišnji ugovor sa timom koji ne igra u Evroligi. To je njegov izbor za lični napredak, a očigledno je donio dobru odluku jer već na početku nove sezone rešeta!