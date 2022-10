"To je moja noćna mora!" Goran Dragić sreo NBA superstara u Zagrebu i morao je da pita: Zašto si mi to uradio?

Goran Dragić je stigao u Čikago, a tamo mu još uvijek pamte jedan "poster" na kome je završio.

Čikago u novu sezonu ulazi sa nekoliko pojačanja, a najzvučnije je svakako Goran Dragić. Slovenački veteran je poslije Eurobasketa stigao u "vetroviti grad", a odmah na početku karijere u dresu Bulsa podsjetili su ga na momenat sa početka karijere.

Novinari u Čikagu su mu odmah pomenuli 2011. godinu kada je igrao za Finiks kao ruki, a sa druge strane je bio Derik Rouz. Sjajni plejmejker i vjerovatno najimpresivniji atleta NBA lige u tom momentu bio je na vrhuncu moći, a mladi Dragić je pokušao da ga izblokira...

"Da, to je moja noćna mora", rekao je Dragić kada su ga pitali da li se sjeća momenata kada je Rouz zakucao preko njega. Pogledajte to impresivno zakucavanje:

"Smiješno je što je to jedini put u cijeloj NBA karijeri da je neko zakucao preko mene", dodao je slovenački bek.

Tada je morao da se bori za mjesto u timu i nije smeo da propusti šansu da pokaže borbenost i požrtvovanost, a kasnije kada je postao NBA zvijezda čak je stigao da popriča sa nekadašnjim MVP-em o ovom potezu. I to u Zagrebu!

"Ne, znate, u redu je, čak sam i pričao sa Derikom kada smo zajedno bili na Adidas kampu u Zagrebu. Došao sam do njega i rekao mu: 'Morao si to da mi uradiš na taj način?' Ali znate ja sam bio mlad, bila mi je prva godina u NBA ligi i nisam puno igrao. U drugoj godini sam počeo da igram više, ali tada sam morao da probam da ga izblokiram. Naravno, sada to nikada ne bih uradio. Ali tako je kako je, makar sam stalno na televiziji", rekao je na oduševljenje svih prisutnih Dragić.