Promjene u Cedeviti - Amerikanac dobio otkaz na svoj rođendan! Nema više čekanja, razlaz poslije mjesec i po dana!

Došlo je do razlaza imeđu slovenačkog kluba i Erona Herisona.

Velike promjene u Cedevita Olimpiji. Eron Herison (28) više neće nositi dres tima iz Ljubljane. Učesnik AdmiralBet ABA lige saopštio je da je došlo do raskida saradnje sa američkim košarkašem te da on neće biti u timu u nastavku sezone u regionalnom takmičenju. Sve to poslije manje od dva mjeseca zajedničkog rada.