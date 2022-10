Panterovih 0/10? To je najmanji problem! Željka Obradovića naljutile greške crno-bijelih: Apsolutno nisam zadovoljan!

Trener Partizana otkrio šta je zamjerio ekipi u pobjedi protiv Mornara u Baru.

Izvor: YouTube/KK Mornar Barsko zlato/MN Press

Partizan je ubjedljivo pobijedio Mornar (62:83) derbiju kola ABA lige, ali trener crno-bijelih Željko Obradović je poslije utakmice više govorio o onome što mu se nije svidjelo u igri ekipe.

"Mislim da smo zahvaljujući agresivnosti u odbrani dosta toga napravili, to je na momente izgledalo veoma dobro, ali bilo je i loših trenutaka. Apsolutno nisam zadovoljan našom igrom u napadu, igrali smo nervozno, pravili nevjerovatne odluke i o tome ćemo da razgovaramo na prvom sljedećem treningu", počeo je Obradović.

Kapiten Partizana Kevin Panter nije imao svoje veče, jer je promašio svih 10 šuteva iz igre i nije se "upisao" u Baru, ali "Žoc" je poslije utakmice naglasio da njegovi promašaji nisu bili problem na koji je aludirao.

"Vjerovali ili ne, a to sam rekao i cijelom timu, on je sve uradio rezonski, on je najmanji problem bio na ovoj utakmici što se tiče napada. To su sve otvoreni šutevi. Ostali su imali problem sa odlukama, nerezonskim šutevima, u fazi kontranapada, sa odlukama kada se dodaje lopta, iz skoka, četiri faula u napadu... Sve su to i te kako bitne stvari. Ne samo Panter, svaki igrač kad ima izgrađenu situaciju neka šutira. To više nije njegov problem, već moj problem kao trenera", dodao je trener Partizana.

On je bio upitan i za igru mladog centra Balše Koprivice.

"Balša je dio utakmice odigrao veoma dobro, ali još mora neke stvari da prepozna bolje. On je taj koji će u svakoj situaciji biti taj koji će da pomaže igračima. Problem je kad iz nekog drugog razloga ne prati loptu, a ova igra ne može da se igra ako ne pratiš loptu. Tu su njegovi problemi. Inače je odigrao dobru utakmicu, slažem se", objasnio je Željko Obradović.

Uz zahvalnost domaćima na gostoprimstvu, Obradović je poveo tim nazad u Beograd, gdje će crno-bijeli u četvrtak igrati protiv Žalgirisa u Areni.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!