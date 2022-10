Željko uskoro dobija dva igrača! Tandem Partizana progovorio o povredama, poznati su i datumi: "Dosta mi je"

Aleksa Avramović i Alen Smailagić pričali su o problemima sa povredama.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Aleksa Avramović i Alen Smailagić uskoro bi mogli da se pridruže Željku Obradoviću i ekipi i da počnu sa punim treninzima u Partizanu. Njih dvojica su povrijeđeni već neko vrijeme, Aleksa je povrijedio ruku tokom reprezentativnih obaveza, Alen je tokom priprema sa klubom povrijedio zadnju ložu. Zbog svega toga ni jedan ni drugi nisu još uvijek zaigrali u crno-bijelom dresu u novoj sezoni, ali bi to uskoro moglo da se promijeni.

Progovorili su o problemu koji imaju i pričali su o povratku na parket. Uskoro bi i to trebalo da se dogodi, znatno ranije od prve prognoze Obradovića koji je spominjao i čekanje do Nove godine. "Dobro sam, treniram u svom režimu, super se osjećam. U ponedjeljak imam kontrolu, nadam se da ću skinuti gips. Radim šta mogu i šta ruka dozvoljava. Samo da skinem gips, dosta mi je. Treniram, radim, samo me ruka ometa da radim košarkaške stvari. Povreda može da se desi bilo gdje, ne kajem se, već se mentalno pripremam za povratak. Sve počinje od glave. Dešavaju se povrede, sad je bila reprezentacija, može da bude klub, teretana, basket, ne gledam na prošlost, idem samo naprijed", rekao je Avramović za klupsku televiziju.

Plejmejker srpskog tima priznaje da mu nije lako da sedi pored terena i da gleda mečeve. "Bude nervoza kada igramo meč, jer mi je žao što ne mogu da budem na parketu. Naravno, radujem se pobjedama. Odigrali smo maestralno protiv Virtusa u Evroligi, pohvalio bih Madara i Anđušića koji su sjajno odigrali i naravno Lesora koji igra super od starta sezone", dodao je Aleksa.

Njegov saigrač je takođe željan igre. "Oporavak napreduje, dobro sam. Očekujem da uskoro krenem da radim sa timom, sljedeća kontrola je u utorak ako se ne varam. Poslije toga ću više znati. Nije zabavno sa moje strane da sjedim i da gledam mečeve. Znam da sam tu, a ne mogu da pomognem. Teško je gledati, svima nama je košarka ljubav", zaključio je Smailagić.