U svlačionici Partizana treštala Milica Pavlović, Lesor nije oduševljen: "Bolje da ne povrijedim nečija osjećanja"

Matijas Lesor je poslije pobjede protiv Virtusa pričao i o nekim drugim temama.

Izvor: MN PRESS

Partizan je upisao prvi trijumf u Evroligi, pao je Virtus u prepunoj Areni (90:62). Ubjedljiva pobeda crno-bijelih, prekid serije od tri uzastopna poraza i naznaka povratka na pobjednički kolosijek i boljih igara u nastavku sezone. Slavili su dugo igrači sa navijačima, pa se onda to slavlje prenijelo i u svlačionicu, a tamo je bilo još zabavnije.

Uglavnom su za muziku zaduženi Matijas Lesor i Zek Ledej, mada je ovog puta ulogu di-džeja preuzeo Danilo Anđušić. Pustio je pjesme Milice Pavlović, pa su se tako njeni hitovi čuli iz svlačionice. Čim je Danilo izašao, odmah je Matijas uzeo stvari u svoje ruke, a kakvo raspoloženje vlada moglo je da se vidi kada je Francuz kao poslednji izašao. Upravo je jedno od pitanja bilo i to, o Danilovom izboru muzike.

"Nemam komentar. Ne želim da povrijedim nečija osjećanja. Imam neke pjesme koje mi se sviđaju na srpskom, ali ne bih o Danilovom ukusu za muziku", sa osmjehom je odgovorio Matijas i tako "pecnuo" saigrača koji je neposredno prije toga rekao da im "namjerno pušta srpsku muziku, da nauče šta su dobre pjesme". Izgleda se određene numere nisu dopale Lesoru.

Matijas Lesor o srpskoj muzici

Poslije pitanja o muzici, razgovor je vraćen na košarkaške teme i ubedljiv trijumf koji je Partizan ostvario. Izgledalo je sve mnogo bolje na terenu nego u nekim prethodnim duelima. "Mnogo toga bilo je drugačije, tim, pristup, energija, počeli smo meč dobro, kao u nekim prethodnim duelima, ali smo zadržali tu energiju, fokus. Nismo im dali šansu da naprave seriju i da se vrate"

Energija koju francuski centar unosi je oduševla i navijače, pa je tako dobio aplauze i ovacije. "Ne znam da li sam lider po energiji itakvim stvarima, srećan sam na terenu. Pitaju me da li sam umoran, ali ne mogu da se žalim. Igram u Evroligi pred 20.000 navijača, volim ovu igru, volim košarku, uživam kada sam na parketu. Šta god treba da radim, uradiću."

Imao je Partizan imperativ pobjede na neki način, jer je pred duel sa timom iz Bolonje imao tri poraza u elitnom takmičenju. Na neki način je to bila i dodatna presija na tim. "Ne mogu da kažem pritisak, jer nismo gubili utakmice lagano, osim te u Berlinu. Dva meča imali smo u našim rukama, vidjeli smo da smo dovoljno dobri za ovaj nivo košarke i da moramo da nađemo ritam i da 'zatvorimo' mečeve, sada smo uspjeli. Znamo da moramo da dođemo do trijumfa, uradili smo to", zaključio je Lesor.