Željka poslije Virtusa pitali za dva poraza u Evroligi, on održao šampionsku lekciju

Ova sezona KK Partizan nije spring nego maraton i to Željko Obradović vrlo dobro zna.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Printscreen

Izabranici Željka Obradovića su poslije dva tesna poraza u Evroligi upisali svoju prvu pobjedu u ovom takmičenju. Pao je Virtus i to ubjedljivo, sa 28 poena razlike, a poslije svega najtrofejniji trener u Evropi morao je da pohvali i igrače i navijače.

"Opet ću početi sa ovom atmosferom u ovoj hali, ljudi nam daju snagu i mnogo im hvala. Igrali smo jako dobro i čestitke igračima. Zadržali smo koncentraciju od prvog do posljednjeg minuta. Sada je bio drugačiji rezultat i drugi pristup nego u meču sa Olimpijom iz Milana", počeo je Obradović.

I njemu je jasno da su propuštene dvije odlične prilike da njegov tim ima mnogo bolji skor u Evroligi, ali za tim ne vrijedi sada žaliti.

"Svjesni smo toga da smo propustili dvije odlične prilike, ali sam već na posljednjoj konferenciji rekao da je sve što je iza iza, da se okrećemo onome ispred nas. Analizirali smo utakmicu i odigrali smo kako smo odigrali. Moglo je lako da bude 3:1, ali je 1:3", jasan je on.

Kao što je istakao i Serđo Skariolo i Obradović je tih prvih 10 minuta u kojima je napravljeno 27:11 istakao kao ključne.

"Počeli smo utakmicu jako agresivno, za prvih deset minuta je napravljena pristojna razlika zahvaljujući energiji, pristojnoj odbrani, ali i strpljivoj igri u napadu. Koristili smo sve ono što invidualno znaju igrači, napravili smo razliku i poslije toga je lakše i tečnije igrati. Uspjeli smo svaku četvrtinu da dobijemo protiv tima koji ima četiri igrača koja može da koristi na toj poziciji jedan. Koristili su ih sada da pritiskaju loptu, da igraju agresivno. Sad ćemo opet da uđemo ui to da je ovo za 48 sati utakmica, da su oni došli iz Kaunasa, koliko je to uticalo ne znam. Ali činjenica je da smo odigrali jako dobro i da moramo da čestitamo igračima", dodao je Obradović.

Poslije prethodne utakmice koja je izgubljena poslije serije grešaka crno-bijelih nije dizao paniku trener Partizana, već je isticao koliko je bitno sve ono dobro što se desilo na tom meču.

"Kada smo analizirali utakmicu ja sam insistirao na pozitivnim stvarima, ja sam igračima rekao da smo mnogo toga dobrog uradili, a da smo napravili greške koje nisu posljedica njihove agresivne odbrane nego naše greške. Da je to jedino što treba da ispravimo, da se odbrana igra još agresivnije", objasnio je Obradović.

Osvrnuo se i na sjajnu igru Džejmsa Nanelija koji je bio apsolutno prvo ime meča sa 20 poena i po 4 skoka i asistencije,

"Vi znate da sam ja neko ko ne voli previše da ističe igrače, ali nisam ni neko ko kritkuje igrače ovdje pred vama. On je odigrao dobru utakmicu, ali igrao je i tim. Slažem se da je Džejms odigrao izuzetno dobru utakmicu, ja znam njegove kvalitete. a sada je na njemu i na svima da nastave. Odigrali smo šest utakmicu, sad je završena sedma, još 53 u regularnom dijelu tako da će biti vremena za sve, a svi će se naigrati dovoljno, a ako pogledate minutažu to je bilo dosta drugačije nego prošli put što je i normalno s obzirom da je utakmica u nizu", naglasio je on.

Prije nego što je pričao o narednom protivnicu u Evroligi kao i u ABA ligi osvrnuo se i na partiju Jama Madara.

"Madar ima potencijal, on je pametan momak i dao je ton toj našoj odbrambenoj igri svojim pritiskom na loptu, a onda je još odigrao dobro u napadu, odreagovao je kako je odreagovao i naravno za plejmejkera je iskustvo mnogo važno. Sada prvi put igra Evroligu i pokazao je neke stvari koje su sve bolje, ali ne može da se zadovoljava i ne može da odmara. Mora da bude još više posvećen", jasan je bio na kraju Željko Obradović.