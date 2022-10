Partizan u Beogradu dočekuje Virtus iz Bolonje.

Izvor: MN PRESS

Partizan ima novu priliku za evroligaški prvenac pred svojim navijačima. Protiv Armanija u tome nije usio, ali je šansa za iskupljenje tu protiv Virtusa iz Bolonje. Još jedan duel sa timom iz Italije, samo što se ovog puta nada drugačijem ishodu. Posebnu pažnju moraće da obrate na jednog čovjeka - Miloša Teodosića. Srpski plejmejker jedan je od lidera tima i to dobro znaju i Željko Obradović i njegovi izabranici. Serđo Skariolo mu vjeruje, a u isto vrijeme Željko mora da pazi i na još jedan važan faktor, psihološko stanje ekipe poslije teškog poraza.

Pored toga biće važna i rotacija tima, jer su neki igrači imali veliku minutažu poput Matijasa Lesora i Zeka Ledeja, tandema koji je blistao protiv tima iz Milana. Volio bi trofejni stručnjak da se ponovi odbrana koju je njegov tim prikazao u prvom poluvremenu u utorak.

"Nadam se da to može da se ponovi. Napravili smo analizu, vidjeli smo i dosta dobrih stvari, igrali smo odlično u pojedinim momentima, zadovoljan sam zbog toga. Presudile su izgubljene lopte, vidjeli su to svi u dvorani. Taj dio je bio loš, sve ostalo je bilo vrlo dobro ili odlično. Moramo da ponovimo taj nivo, pitanje je da li će igrači koji su imali veliku minutažu moći da izdrže. To znači da ćemo se možda odlučiti za neke druge stvari", zagonetan je bio Obradović.

Ističe da umor nije razlog tih grešaka i izgubljenih lopti u završnici meča sa Armanijem.

"Ne bih rekao da je to razlog, napravili smo analizu. Mi smo bacali lopte u aut ili u ruke rivalu bez ikakvog razloga. Nadam se da će sve to djelovati pozitivno na igrače. Posljedica tih prodatih lopti bila je pozicija na terenu i tajming, to su važne stvari u košarci. Radićemo neke specifične stvari na treningu, vodimo računa o svemu."

Vidi opis Partizan ima popravni u Areni - nova šansa za prvoligaški prvenac! Crno-bijeli moraju da zaustave Tea, Željko ima plan! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Ima samo riječi hvale na račun narednog rivala.

"Odradili smo skauting, igramo protiv tima koji igra čvrsto u odbrani, čestim izmjenama drže visok nivo igre, imaju igrače za to. Mijenjaju odbranu, moramo i na to da budemo spremni, u napadu igraju u tranziciji, imaju kvalitet i ideje koga i kako žele da koriste. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani ako želimo da odigramo dobro. Znamo da ima malo vremena između dva meča, ali igramo dva meča kod kuće, Virtus je igrao i u gostima. Tako je kako je, raspored je takav", zaključio je Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!