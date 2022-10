Nikada u karijeri nisam igrao u boljoj atmosferi! Egzum se oglasio: Sudije se neće prilagoditi na mene, moram ja na njih

Dante Egzum poslije poraza od Armanija pričao je o greškama, atmosferi, detaljima koji su odlučili meč...

Izvor: MN PRESS

Partizan još čeka na prvu evroligašku pobjedu. Poslije dva neuspjeha na gostovanjima protiv Albe i Baskonije odigrao je prvi meč pred svojom publikom. Osam godina navijači su čekali na meč crno-bijelih u elitnom takmičenju i na kraju se nisu radovali. Armani je taj koji se u Milano vraća se trijumfom i bodovima (80:75). Vrlo lako je moglo da bude i drugačije, samo da su puleni Željka Obradovića imali više koncentracije kada je bilo najpotrebnije.

Svjestan je toga i Dante Egzum. Plejmejker Partizana je po završetku utakmice bio vidno razočaran zbog dešavanja na parketu. Zna da je propuštena dobra prilika. "Razočaran sam zbog navijača. Bila je ovo najbolja atmosfera u mojoj košarkaškoj karijeri. Žao mi je što nismo pobijedili. Ima nekih pozitivnih stvari, kontrolisali smo ritam, napravili neke smiješne greške. Moramo da naučimo iz ovoga. Imali smo mečeve u rukama i protiv Baskonije i ovdje. Moramo da naučimo kako da 'zatvorimo' utakmice", rekao je Egzum.

Neće imati previše vremena za odmor i analizu meča. Već u četvrtak ekipu čeka novi meč u Areni, protiv još jednog italijanskog tima, Virtusa iz Bolonje. "Uvijek je teško poslije poraza da se vratiš. Mi smo profesionalci i moramo to da uradimo, posebno zbog publike. Dolazi nam meč koji moramo da dobijemo. Imali smo dobar meč, samo smo u posljednjoj dionici napravili te greške koje su nas koštale."

Egzum je na parketu proveo oko 18 minuta, dao je sedam poena uz samo jednu asistenciju i čak šest izgubljenih lopti. Brzo je napravio tri lične greške i sve to je ostavilo trag na njemu. Vidjelo se koliko mu sve znači kada je pogodio trojku u posljednjoj dionici i kada je izbacio sve is sebe. "Bilo je frustrirajuće, napravio sam tri brza faula, neke odluke sudija i kriterijum na obje strane. Emocije su me stigle, pa je sve izašlo na vidjelo poslije te trojke koju sam dao. Moram da naučim kako da igram bolje, da se prilagodim na odluke sudija, jer je jasno da se oni neće prilagoditi na mene", zaključio je Egzum.