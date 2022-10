Nikako da naučimo iz grešaka! Anđušić zna šta je glavni problem Partizana: Biće sve lakše poslije prve pobjede!

Danilo Anđušić je poslije poraza od Armanija pričao o dešavanjima na parketu, grešakama koje se ponavljaju, problemima...

Partizan će morati još da čeka na prvu evroligašku pobjedu. Armani je u prepunoj "Areni" došao do pobjede (80:75). Povratak u elitu poslije osam godina nije prošao onako kako su crno-bijeli željeli, pa će pokušati za to da se iskupe već u četvrtak protiv Virtusa. Prije tog meča moraće da izvuku pouke iz poraza i da probaju da spriječe da se to ponovi.